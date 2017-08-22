Суд продлил арест хромому экс-губернатору Никите Белых

Сегодня стартовал судебный процесс по делу бывшего губернатора Кировской области. Никиту Белых обвиняют в получении крупной взятки.
В центре коррупционного скандала Белых оказался в июне прошлого года: главу региона задержали, когда ему передавали деньги в одном из московских ресторанов.
По дороге из изолятора в суд Белых сопровождали пятеро конвоиров и кинолог с собакой. Сам фигурант проследовал из автозака опираясь на трость,= и всем своим видом давал окружающим понять, что чувствует себя не очень. Адвокаты просили суд изменить меру пресечения Белых на домашний арест, предоставили медицинские документы.
Как передает корреспондент НТВ Илья Ушенин, судебное заседание уже завершилось. Его итог оказался предсказуем: бывший глава Кировской области останется под арестом еще на полгода. Все ходатайства защиты Белых суд отклонил. В первую очередь речь шла том, чтобы отправить его дело на доследование. По мнению адвокатов, во время следствия были допущены процессуальные нарушения и не были допрошены некоторые свидетели.
Кроме того, защитники Никиты Белых в очередной раз попросили изменить ему меру пресечения, поскольку во время его пребывания в СИЗО у бывшего главы Кировской области серьезно пошатнулось здоровье, в частности, обострился сахарный диабет и еще несколько хронических заболеваний, начались проблемы со зрением.
Изначально поступала информация, что одно из ходатайств защиты Никиты Белых сегодня было удовлетворено: суд якобы разрешил ему вступить в брак с его невестой, которая продолжала ходить на все судебные заседания по делу бывшего губернатора. Однако пресс-секретарь суда Анастасия Пылина эту информацию опровергла.
По дороге из изолятора в суд Белых сопровождали пятеро конвоиров и кинолог с собакой. Сам фигурант проследовал из автозака опираясь на трость,= и всем своим видом давал окружающим понять, что чувствует себя не очень. Адвокаты просили суд изменить меру пресечения Белых на домашний арест, предоставили медицинские документы.
Как передает корреспондент НТВ Илья Ушенин, судебное заседание уже завершилось. Его итог оказался предсказуем: бывший глава Кировской области останется под арестом еще на полгода. Все ходатайства защиты Белых суд отклонил. В первую очередь речь шла том, чтобы отправить его дело на доследование. По мнению адвокатов, во время следствия были допущены процессуальные нарушения и не были допрошены некоторые свидетели.
Кроме того, защитники Никиты Белых в очередной раз попросили изменить ему меру пресечения, поскольку во время его пребывания в СИЗО у бывшего главы Кировской области серьезно пошатнулось здоровье, в частности, обострился сахарный диабет и еще несколько хронических заболеваний, начались проблемы со зрением.
Изначально поступала информация, что одно из ходатайств защиты Никиты Белых сегодня было удовлетворено: суд якобы разрешил ему вступить в брак с его невестой, которая продолжала ходить на все судебные заседания по делу бывшего губернатора. Однако пресс-секретарь суда Анастасия Пылина эту информацию опровергла.
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