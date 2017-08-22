Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.08, 22:56
    Суд продлил арест хромому экс-губернатору Никите Белых. аресты, губернаторы, Кировская область, коррупция, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСуд продлил арест хромому экс-губернатору Никите Белых

    Суд продлил арест хромому экс-губернатору Никите Белых

    комментировать
    • Фото РИА Новости, Владимир Песня
    Суд продлил арест хромому <nobr>экс-губернатору</nobr> Никите Белых

    Суд продлил арест хромому экс-губернатору Никите Белых

    Суд продлил арест хромому <nobr>экс-губернатору</nobr> Никите Белых
    • Фото РИА Новости, Владимир Песня

      • Сегодня стартовал судебный процесс по делу бывшего губернатора Кировской области. Никиту Белых обвиняют в получении крупной взятки.

      В центре коррупционного скандала Белых оказался в июне прошлого года: главу региона задержали, когда ему передавали деньги в одном из московских ресторанов.

      По дороге из изолятора в суд Белых сопровождали пятеро конвоиров и кинолог с собакой. Сам фигурант проследовал из автозака опираясь на трость,= и всем своим видом давал окружающим понять, что чувствует себя не очень. Адвокаты просили суд изменить меру пресечения Белых на домашний арест, предоставили медицинские документы.

      Как передает корреспондент НТВ Илья Ушенин, судебное заседание уже завершилось. Его итог оказался предсказуем: бывший глава Кировской области останется под арестом еще на полгода. Все ходатайства защиты Белых суд отклонил. В первую очередь речь шла том, чтобы отправить его дело на доследование. По мнению адвокатов, во время следствия были допущены процессуальные нарушения и не были допрошены некоторые свидетели.

      смотретьНикита Белых пришел на суд с тростью
      Никита Белых пришел на суд с тростью
      Кроме того, защитники Никиты Белых в очередной раз попросили изменить ему меру пресечения, поскольку во время его пребывания в СИЗО у бывшего главы Кировской области серьезно пошатнулось здоровье, в частности, обострился сахарный диабет и еще несколько хронических заболеваний, начались проблемы со зрением.

      Изначально поступала информация, что одно из ходатайств защиты Никиты Белых сегодня было удовлетворено: суд якобы разрешил ему вступить в брак с его невестой, которая продолжала ходить на все судебные заседания по делу бывшего губернатора. Однако пресс-секретарь суда Анастасия Пылина эту информацию опровергла.

      Новости по теме

      Дело Никиты Белых

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru