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  • 22.08, 22:57
    Гигантский триколор растянули в Москве в День Государственного флага. Москва, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГигантский триколор растянули в Москве в День Государственного флага

    Гигантский триколор растянули в Москве в День Государственного флага

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    Гигантский триколор растянули в Москве в День Государственного флага

    Гигантский триколор растянули в Москве в День Государственного флага

    Гигантский триколор растянули в Москве в День Государственного флага

      Сегодня — День Государственного флага РФ. Триколор обрел этот статус 26 лет назад, придя на смену Красному знамени СССР. Праздник чуть моложе — на три года. Мероприятия в его честь проходят по всей стране.

      В Москве главными площадками для празднования стали парки. На Поклонной горе прошло показательное выступление всадников Президентского полка и Кремлёвской школы верховой езды. А на площади перед музеем Победы волонтеры вместе со всеми желающими растянули гигантский триколор.

      А в Хакасии праздник отметили автопробегом. В одном строю по столице республики Абакану проехали автомобилисты и байкеры. На самой высокой точке города — горе Самохвал — они выстроили из машин триколор, а юноармейцы развернули огромное полотно флага.

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