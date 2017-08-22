Гигантский триколор растянули в Москве в День Государственного флага

Сегодня — День Государственного флага РФ. Триколор обрел этот статус 26 лет назад, придя на смену Красному знамени СССР. Праздник чуть моложе — на три года. Мероприятия в его честь проходят по всей стране.
В Москве главными площадками для празднования стали парки. На Поклонной горе прошло показательное выступление всадников Президентского полка и Кремлёвской школы верховой езды. А на площади перед музеем Победы волонтеры вместе со всеми желающими растянули гигантский триколор.
А в Хакасии праздник отметили автопробегом. В одном строю по столице республики Абакану проехали автомобилисты и байкеры. На самой высокой точке города — горе Самохвал — они выстроили из машин триколор, а юноармейцы развернули огромное полотно флага.
А в Хакасии праздник отметили автопробегом. В одном строю по столице республики Абакану проехали автомобилисты и байкеры. На самой высокой точке города — горе Самохвал — они выстроили из машин триколор, а юноармейцы развернули огромное полотно флага.
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