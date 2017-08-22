Очевидцы сняли на видео водяной смерч в Сочи

Насыщенное утро 😱🌪🌊 Боже,Храни нас всех 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #смерч #стихия #ураган #сочи Публикация от Байрамов Омар! (@omarbayramov) Авг 22 2017 в 12:05 PDT

#смерч#сочи#непогода#море#дождь#ливень Публикация от Arcrun (@_a_r_c_h_i_888) Авг 22 2017 в 12:10 PDT

Вот такой сегодня Сочи! Опубликовано Ivan Alekhin 22 августа 2017 г.

Воронка появилась на большом удалении от береговой линии, однако некоторые очевидцы не на шутку испугались.Летом смерчи в Краснодарском крае — весьма распространенное явление. Сегодня утром МЧС выпустило предупреждение об опасности. По данным ведомства, формирование воронок возможно и в среду.: «В ближайшие 1–3 часа и до конца дня 22 августа, а также утром и днем 23 августа над Черным морем, на участке Анапа — Магри имеется опасность формирования смерчей».