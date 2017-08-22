Очевидцы сняли на видео водяной смерч в Сочи

Водяной вихрь возник в Черном море недалеко от берега. Отдыхающие и горожане сняли его на видео.
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Воронка появилась на большом удалении от береговой линии, однако некоторые очевидцы не на шутку испугались.
Летом смерчи в Краснодарском крае — весьма распространенное явление. Сегодня утром МЧС выпустило предупреждение об опасности. По данным ведомства, формирование воронок возможно и в среду.
Южный региональный центр МЧС России: «В ближайшие 1–3 часа и до конца дня 22 августа, а также утром и днем 23 августа над Черным морем, на участке Анапа — Магри имеется опасность формирования смерчей».
Вот такой сегодня Сочи!Опубликовано Ivan Alekhin 22 августа 2017 г.
Смерч в сочи pic.twitter.com/uW1gaRspuy— Сергей (@sergeianapa) 22 августа 2017 г.
Летом смерчи в Краснодарском крае — весьма распространенное явление. Сегодня утром МЧС выпустило предупреждение об опасности. По данным ведомства, формирование воронок возможно и в среду.
Южный региональный центр МЧС России: «В ближайшие 1–3 часа и до конца дня 22 августа, а также утром и днем 23 августа над Черным морем, на участке Анапа — Магри имеется опасность формирования смерчей».
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