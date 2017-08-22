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  • 22.08, 22:56
    Очевидцы сняли на видео водяной смерч в Сочи. Сочи, Чёрное море. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОчевидцы сняли на видео водяной смерч в Сочи

    Очевидцы сняли на видео водяной смерч в Сочи

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    Очевидцы сняли на видео водяной смерч в Сочи

    Очевидцы сняли на видео водяной смерч в Сочи

    Очевидцы сняли на видео водяной смерч в Сочи

      Водяной вихрь возник в Черном море недалеко от берега. Отдыхающие и горожане сняли его на видео.

      Воронка появилась на большом удалении от береговой линии, однако некоторые очевидцы не на шутку испугались.








      #смерч#сочи#непогода#море#дождь#ливень

      Публикация от Arcrun (@_a_r_c_h_i_888)




      Вот такой сегодня Сочи!

      Опубликовано Ivan Alekhin 22 августа 2017 г.







      Летом смерчи в Краснодарском крае — весьма распространенное явление. Сегодня утром МЧС выпустило предупреждение об опасности. По данным ведомства, формирование воронок возможно и в среду.

      Южный региональный центр МЧС России: «В ближайшие 1–3 часа и до конца дня 22 августа, а также утром и днем 23 августа над Черным морем, на участке Анапа — Магри имеется опасность формирования смерчей».

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