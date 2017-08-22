В Зеленограде появились «умные» светофоры

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оснастил несколько светофоров в Зеленограде датчиками, которые анализируют интенсивность транспортного потока. В зависимости от полученных данных светофор в автоматическом режиме включает нужную фазу.

Как сообщил замглавы учреждения Дмитрий Горшков, при подъезде автомобиля к переходу в течение минимального времени включается разрешающий сигнал светофора. Пешеходы могут нажать специальную кнопку на светофоре, приостановить транспортный поток и перейти дорогу.



Дмитрий Горшков: «Внедрение современных технологий в управление светофорами позволит нам повысить безопасность дорожного движения, сократить количество пробок и улучшить движение транспорта и пешеходов. Если проект зарекомендует себя хорошо, то будем развивать его и на других участках».



По его словам, если раньше в ночное время светофор срабатывал примерно 40 раз в час, то сейчас в среднем один раз. В других округах Москвы светофоры могут оснастить датчиками весной 2018 года.



Горшков отметил, что благодаря запуску новой системы удастся увеличить среднюю скорость движения автомобилей за счет сокращения времени ожидания проезда на регулируемых перекрестках, а также обеспечить комфортный переход для пешеходов.