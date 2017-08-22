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  • 22.08, 22:57
    Баклан испортил крышу нового петербургского стадиона и освоил Twitter. Twitter, Интернет, Санкт-Петербург, соцсети, стадионы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБаклан испортил крышу нового петербургского стадиона и освоил Twitter

    Баклан испортил крышу нового петербургского стадиона и освоил Twitter

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    Баклан испортил крышу нового петербургского стадиона и освоил Twitter

    Баклан испортил крышу нового петербургского стадиона и освоил Twitter

    Баклан испортил крышу нового петербургского стадиона и освоил Twitter

      Баклан, получивший известность благодаря вице-губернатору Санкт-Петербурга Игорю Албину, завел микроблог в Twitter.

      Неизвестные шутники в профиле баклана в Twitter делятся постами на околофутбольные темы.




      Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин ранее высказался по поводу проблем с крышей нового стадиона на Крестовском острове. Чиновник обвинил в порче конструкции бакланов. Именно эти птицы, по словам Албина, долбят клювом крышу и создают неприятности.

      Игорь Албин: «Она (крыша) выдерживает потрясающую нагрузку — до 400 килограммов на квадратный метр. Казалось бы, какие тут могут быть трудности? Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица — баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки. Птица долбит клювом светоотражающую пленку на крыше. И это приводит к дефектам, которые в свою очередь в непогоду пропускают влагу. Чтобы избежать таких повреждений, необходимо доработать проект защиты, который сейчас работает неправильно».

      К слову, Албин не постеснялся подписаться на шуточный аккаунт баклана с Крестовского, а «птица» поспешила уведомить об этом своих подписчиков.




      смотретьКрыша нового петербургского стадиона «защебетала» в Twitter
      Крыша нового петербургского стадиона «защебетала» в Twitter
      Ранее свой голос в Сети обрела раздвижная крыша стадиона. У конструкции также появился профиль в Twitter. В основном она вещает о своем состоянии. Их всего два: она открыта либо закрыта. Также крыша «Стадиона Санкт-Петербург» постит селфи и интернет-мемы.

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