Баклан испортил крышу нового петербургского стадиона и освоил Twitter

Баклан, получивший известность благодаря
вице-губернатору Санкт-Петербурга Игорю Албину, завел микроблог в Twitter.
Неизвестные шутники в профиле баклана в Twitter делятся постами на околофутбольные темы.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин ранее высказался по поводу проблем с крышей нового стадиона на Крестовском острове. Чиновник обвинил в порче конструкции бакланов. Именно эти птицы, по словам Албина, долбят клювом крышу и создают неприятности.
Игорь Албин: «Она (крыша) выдерживает потрясающую нагрузку — до 400 килограммов на квадратный метр. Казалось бы, какие тут могут быть трудности? Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица — баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки. Птица долбит клювом светоотражающую пленку на крыше. И это приводит к дефектам, которые в свою очередь в непогоду пропускают влагу. Чтобы избежать таких повреждений, необходимо доработать проект защиты, который сейчас работает неправильно».
К слову, Албин не постеснялся подписаться на шуточный аккаунт баклана с Крестовского, а «птица» поспешила уведомить об этом своих подписчиков.
Ранее свой голос в Сети обрела раздвижная крыша стадиона. У конструкции также появился профиль в Twitter. В основном она вещает о своем состоянии. Их всего два: она открыта либо закрыта. Также крыша «Стадиона Санкт-Петербург» постит селфи и интернет-мемы.
От лица всех бакланов Санкт-Петербурга выражаем благодарность руководству @zenit_spb и Р.Манчини за непродление контракта с А.Кержаковым— Крестовский баклан (@zenitbaklan) 21 августа 2017 г.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин ранее высказался по поводу проблем с крышей нового стадиона на Крестовском острове. Чиновник обвинил в порче конструкции бакланов. Именно эти птицы, по словам Албина, долбят клювом крышу и создают неприятности.
Игорь Албин: «Она (крыша) выдерживает потрясающую нагрузку — до 400 килограммов на квадратный метр. Казалось бы, какие тут могут быть трудности? Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица — баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки. Птица долбит клювом светоотражающую пленку на крыше. И это приводит к дефектам, которые в свою очередь в непогоду пропускают влагу. Чтобы избежать таких повреждений, необходимо доработать проект защиты, который сейчас работает неправильно».
К слову, Албин не постеснялся подписаться на шуточный аккаунт баклана с Крестовского, а «птица» поспешила уведомить об этом своих подписчиков.
Игорь Николаевич, милости прошу к нашему шалашу, как говорится pic.twitter.com/YlbZAWZHSu— Крестовский баклан (@zenitbaklan) 21 августа 2017 г.
Ранее свой голос в Сети обрела раздвижная крыша стадиона. У конструкции также появился профиль в Twitter. В основном она вещает о своем состоянии. Их всего два: она открыта либо закрыта. Также крыша «Стадиона Санкт-Петербург» постит селфи и интернет-мемы.
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