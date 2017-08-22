Расплодившиеся зайцы вынуждают железнодорожников закрыть станцию в Татарстане

Если верить новости, которая пришла из небольшого поселка под Казанью, то в Нижних Вязовых живут одни зайцы, то есть безбилетники. Закрыть единственную железнодорожную станцию там вынуждена компания-перевозчик . Населенный пункт находится на одном берегу Волги, а областной центр на другом — получается всего одна остановка. Каждое утро жители практически в полном составе садятся в электричку и не платят.

Классическая утренняя пробежка на короткую дистанцию — от вагона к вагону, от кондуктора к долгожданной остановке. С этого начинается рабочий день сотен пассажиров электрички Казань — Зеленодольск. Не ради пользы здоровью, а для сохранения содержимого кошелька.



С такими нехитрыми приемами бригады кассиров бороться уже научились. Состав все равно проверят несколько раз, и большинство бегунов будут вынуждены купить билет. Но вот на одном конкретном перегоне сложилась, по словам перевозчика, уникальная ситуация: здесь не работают никакие методы. Билет здесь покупает лишь один из 10.



Приготовления к поимке безбилетников начинаются уже у перрона — дежурные пытаются направить пассажиров за билетами, но особо находчивые дожидаются электрички за кустами и заборами. Перед самым прибытием поезда пустая платформа Нижние Вязовые наполняется людьми. Следующая станция — по ту сторону Волги, где расположен крупный промышленный центр Зеленодольск. Живут люди на одном берегу, работают на другом. Перегон длится всего две минуты. Одни пассажиры оплачивать такой короткий отрезок принципиально не хотят, другие пытаются оправдать себя потерянным проездным и задержкой зарплаты.



Выявив нарушителя, контролер имеет право высадить его на первой же станции, но проблема в том, что безбилетникам сюда и надо. Поймать всех и оформить на них протоколы просто не хватает времени в течение одного перегона. Потому и задумались в компании-перевозчике о крайних мерах — отменить остановку на станции 753-й километр.



Соревнование в скорости между безбилетниками и контролерами на этом участке железной дороги происходят не только по утрам, но и вечером, когда жители поселка Нижние Вязовые возвращаются с работы. Набирать увеличенную бригаду ревизоров ради одной станции невыгодно. Можно было бы оборудовать сельскую платформу турникетами. И вот если эти затраты посчитают чрезмерными, то остановку закроют. Тогда тем, кто не желает платить по 22 рубля, придется добираться на автобусе, делая крюк в 70 километров, — уже за 100 рублей.