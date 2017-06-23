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  • 23.06, 21:24

    Дональд Трамп ответил на шутку Джонни Деппа про его убийство

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    Дональд Трамп ответил на шутку Джонни Деппа про его убийство

    Дональд Трамп ответил на шутку Джонни Деппа про его убийство

    Президент США прокомментировал шутку знаменитого голливудского актера Джонни Деппа про его убийство.

    Дональд Трамп заявил, что осуждает насилие. Он огорчен, что «Депп и другие не делают то же самое», передает телеканал ABC со ссылкой на Белый дом.

    В администрации президента США надеются, что коллеги знаменитого актера выскажутся против подобной риторики так же активно, как осуждали бы подобные шутки в адрес кандидата от Демократической партии. В свою очередь секретная служба США, которая занимается охраной высших должностных лиц страны, заявила, что отслеживает информацию в связи с шуткой Деппа.

    На фестивале Гластонбери Джонни Депп, стоя на сцене перед публикой, предложил пригласить Трампа. Депп высказал мнение, что главе государства нужна помощь. А затем задался вопросом, когда последний раз актер убивал президента.

    Но Депп довольно быстро спохватился и заявил, что не видит себя в роли киллера. После этого он добавил: «Это окажется в прессе, и это будет ужасно».

    Отметим, что Трамп нередко становится объектом шуток, в том числе и о его смерти. Так, например, актриса и телеведущая Кэти Гриффин приняла участие в скандальной фотосессии. В Сети появились ее снимки с муляжом окровавленной головы Трампа. Она вскоре осознала неправильность своего поступка и принесла извинения, а телеканал CNN решил разорвать с ней контракт.

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