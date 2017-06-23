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  • 23.06, 21:24

    МВД: наезд на ребенка в Балашихе можно было предотвратить

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    МВД: наезд на ребенка в Балашихе можно было предотвратить

    МВД: наезд на ребенка в Балашихе можно было предотвратить

    МВД: наезд на ребенка в Балашихе можно было предотвратить

    Ольга Алисова, сбившая на своем Hyundai Solaris насмерть сбившая 6-летнего мальчика в Балашихе, могла предотвратить наезд на ребенка, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

    Экспертно-криминалистический центр подмосковного ГУ МВД в рамках автотехнической экспертизы установил, что «водитель располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода».

    При этом в подмосковном ГУ МВД заявили также, что не имеют отношения к проведению экспертизы количества алкоголя в крови ребенка.

    Татьяна Петрова: «Экспертно-криминалистическим центром ГУ МВД России по Московской области экспертиза по установлению наличия и количества алкоголя в крови человека не проводится, данные исследования относятся к компетенции ГБУЗ „Бюро СМЭ“ Московской области».

    Громкое ДТП произошло в Балашихе в конце апреля, а спустя месяц отец погибшего мальчика получил заключение судмедэкспертов, в котором утверждалсь, что в крови его сына якобы было 2,7 промилле алкоголя, то есть ребенок перед смертью выпил почти бутылку водку. История получила огромный общественный резонанс. Было возбуждено дело о халатности. А глава МВД Владимир Колокольцев взял расследование под личный контроль.

    Странности в деле также связали с тем, что сбившая мальчика Ольга Алисова, по некоторым данным, является женой участника подмосковной ОПГ, отбывающего срок в колонии.

    Однако на этой неделе следователи сообщили, что повторная экспертиза подтвердила: образцы крови с установленным содержанием алкоголя действительно принадлежат погибшему мальчику. Эту же информацию подтвердил и Колокольцев.

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