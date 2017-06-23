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  • 23.06, 21:24
    Выпускники прошли на бал в Кремлевский дворец по красной ковровой дорожке. выпускники, образование, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Выпускники прошли на бал в Кремлевский дворец по красной ковровой дорожке

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    Выпускники прошли на бал в Кремлевский дворец по красной ковровой дорожке

    Выпускники прошли на бал в Кремлевский дворец по красной ковровой дорожке

    Выпускники прошли на бал в Кремлевский дворец по красной ковровой дорожке

      В Кремле по традиции проходит главный бал выпускников. На него приглашены несколько тысяч лучших одиннадцатиклассников со всей страны, в том числе медалисты и победители Олимпиад.Как для самых настоящих голливудских звезд, перед входом в Кремлевский дворец для них выстлана красная дорожка. За праздничными гуляниями выпускников наблюдала корреспондент НТВ Алина Репина.

      В Кремле вечер начался с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата, после этого выпускники отправились завязывать ленты на деревьях в Александровском саду. На вопрос о том, что они загадывают, все выпускники дружно отвечали: «Поступить».

      Затем выпускники отправились в Большой Кремлевский дворец, перед которым расстелили красную ковровую дорожку. Действительно, многие выпускницы выглядели не хуже голливудских звезд. Они признавались, что платья купили заранее, некоторые — даже в начале учебного года.

      Церемония красивая, но некоторые считают, что она несколько старомодная. Жизнь, как известно, все больше уходит в социальные сети. Отмечать выпускные в этом году стала и соцсеть «ВКонтакте», там устроили собственную церемонию с прямыми включениями из разных школ с конкурсами и ведущими.

      Корреспондент НТВ поинтересовалась у выпускников, какие музыкальные композиции они хотели бы услышать на школьных дискотеках. В топе оказался русский рэп. Например, рэпер Баста с композицией «Медлячок, чтобы ты заплакала». А также Егор Крид, рэпер Мот и группа «Грибы».

      В ходе маленького опроса в одной из московских школ выпускники поделились своими планами на получение профессий.

      Выпускница: «Поступить в МФТИ. Планирую заниматься наукой».

      Выпускник: «Думаю стать юристом, а дальше, как получится».

      Выпускница: «Я планирую стать журналистом, потому что я считаю, что эта очень интересная профессия, позволяющая общаться со многими интересными людьми».

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