Выпускники прошли на бал в Кремлевский дворец по красной ковровой дорожке

В Кремле по традиции проходит главный бал выпускников. На него приглашены несколько тысяч лучших одиннадцатиклассников со всей страны, в том числе медалисты и победители Олимпиад.Как для самых настоящих голливудских звезд, перед входом в Кремлевский дворец для них выстлана красная дорожка. За праздничными гуляниями выпускников наблюдала корреспондент НТВ Алина Репина.
В Кремле вечер начался с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата, после этого выпускники отправились завязывать ленты на деревьях в Александровском саду. На вопрос о том, что они загадывают, все выпускники дружно отвечали: «Поступить».
Затем выпускники отправились в Большой Кремлевский дворец, перед которым расстелили красную ковровую дорожку. Действительно, многие выпускницы выглядели не хуже голливудских звезд. Они признавались, что платья купили заранее, некоторые — даже в начале учебного года.
Церемония красивая, но некоторые считают, что она несколько старомодная. Жизнь, как известно, все больше уходит в социальные сети. Отмечать выпускные в этом году стала и соцсеть «ВКонтакте», там устроили собственную церемонию с прямыми включениями из разных школ с конкурсами и ведущими.
Корреспондент НТВ поинтересовалась у выпускников, какие музыкальные композиции они хотели бы услышать на школьных дискотеках. В топе оказался русский рэп. Например, рэпер Баста с композицией «Медлячок, чтобы ты заплакала». А также Егор Крид, рэпер Мот и группа «Грибы».
В ходе маленького опроса в одной из московских школ выпускники поделились своими планами на получение профессий.
Выпускница: «Поступить в МФТИ. Планирую заниматься наукой».
Выпускник: «Думаю стать юристом, а дальше, как получится».
Выпускница: «Я планирую стать журналистом, потому что я считаю, что эта очень интересная профессия, позволяющая общаться со многими интересными людьми».
Затем выпускники отправились в Большой Кремлевский дворец, перед которым расстелили красную ковровую дорожку. Действительно, многие выпускницы выглядели не хуже голливудских звезд. Они признавались, что платья купили заранее, некоторые — даже в начале учебного года.
Церемония красивая, но некоторые считают, что она несколько старомодная. Жизнь, как известно, все больше уходит в социальные сети. Отмечать выпускные в этом году стала и соцсеть «ВКонтакте», там устроили собственную церемонию с прямыми включениями из разных школ с конкурсами и ведущими.
Корреспондент НТВ поинтересовалась у выпускников, какие музыкальные композиции они хотели бы услышать на школьных дискотеках. В топе оказался русский рэп. Например, рэпер Баста с композицией «Медлячок, чтобы ты заплакала». А также Егор Крид, рэпер Мот и группа «Грибы».
В ходе маленького опроса в одной из московских школ выпускники поделились своими планами на получение профессий.
Выпускница: «Поступить в МФТИ. Планирую заниматься наукой».
Выпускник: «Думаю стать юристом, а дальше, как получится».
Выпускница: «Я планирую стать журналистом, потому что я считаю, что эта очень интересная профессия, позволяющая общаться со многими интересными людьми».
Комментарии