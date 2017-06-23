В турецком аквапарке от удара током погибли 5 человек

Пять человек, в том числе три ребенка, погибли в результате удара током в бассейне в аквапарке на
северо-западе Турции. Инцидент произошел в городе Акъязы.
Среди погибших — работник аквапарка и его сын, которые пытались спасти пострадавших детей.
Получившие удар током были доставлены в госпиталь, но спасти их не удалось.
Город Акъязы находится примерно в 80 километрах от черноморского побережья Турции, этот регион не пользуется популярностью у российских туристов.
Получившие удар током были доставлены в госпиталь, но спасти их не удалось.
Город Акъязы находится примерно в 80 километрах от черноморского побережья Турции, этот регион не пользуется популярностью у российских туристов.
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