В турецком аквапарке от удара током погибли 5 человек

Пять человек, в том числе три ребенка, погибли в результате удара током в бассейне в аквапарке на северо-западе Турции. Инцидент произошел в городе Акъязы.

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Турция

Среди погибших — работник аквапарка и его сын, которые пытались спасти пострадавших детей.



Получившие удар током были доставлены в госпиталь, но спасти их не удалось.



Город Акъязы находится примерно в 80 километрах от черноморского побережья Турции, этот регион не пользуется популярностью у российских туристов.