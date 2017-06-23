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  • 23.06, 21:24

    В турецком аквапарке от удара током погибли 5 человек

    5 комментариев
    • Фото: arti49.com
    В турецком аквапарке от удара током погибли 5 человек

    В турецком аквапарке от удара током погибли 5 человек

    В турецком аквапарке от удара током погибли 5 человек
  • Фото: arti49.com

    • Пять человек, в том числе три ребенка, погибли в результате удара током в бассейне в аквапарке на северо-западе Турции. Инцидент произошел в городе Акъязы.

    Среди погибших — работник аквапарка и его сын, которые пытались спасти пострадавших детей.

    Получившие удар током были доставлены в госпиталь, но спасти их не удалось.

    Город Акъязы находится примерно в 80 километрах от черноморского побережья Турции, этот регион не пользуется популярностью у российских туристов.

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