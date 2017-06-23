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  • 23.06, 21:24

    Питерского автохама на Porsche будут судить за ложный донос

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    Питерского автохама на Porsche будут судить за ложный донос

    Питерского автохама на Porsche будут судить за ложный донос

    Полиция Петербурга завершила расследование уголовного дела о непропуске машины скорой помощи водителем Алексеем Кононовым. Выяснилось, что обвиняемый придумал историю о нападении на себя.

    Как передает ТАСС, Кононов с помощью ложной информации о разбойном нападении и подкупленном свидетеле пытался избежать лишения прав за то, что в конце января заблокировал проезд машине скорой помощи во дворе дома на Новочеркасском проспекте.

    После инцидента с медиками водитель люксовой иномарки заявил, что стал жертвой разбойного нападения. Якобы двое неизвестных силой похитили у него цепочку стоимостью 240 тыс. рублей.

    В итоге полиция установила, что Кононов данный факт выдумал, а лжесвидетелем выставил сторожа продуктового магазина, который расположен недалеко от места происшествия.

    Таким образом автохам пытался избежать лишения прав за конфликт со скорой помощью. Полученный больничный давал ему право не приходить на заседание мирового суда. В конце концов, Кононова всё-таки лишили водительского удостоверения на три месяца.

    Сейчас уголовное дело по обвинению в заведомо ложном доносе направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь Кононову грозит наказание до шести лет лишения свободы.

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