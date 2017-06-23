В Генуе ради туристов и соуса песто изменили правила авиационной безопасности

В аэропорту итальянской Генуи изменили правила авиационной безопасности ради соуса песто. Генуя считается его родиной. Историю его возникновения прослеживают чуть ли не от Древнего Рима.

Соус делают на основе зеленого базилика, оливкового масла, кедровых орехов и сыра. Это местный бренд, почти как родившийся здесь Христофор Колумб. Но черствые авиационные правила гласят: в ручную кладь нельзя брать емкости объемом больше 100 миллилитров, если только они не из duty free. А песто продают в баночках по 250 и 500 мл.



Видимо, не в силах больше смотреть на страдания пассажиров, у которых забирают соус на пунктах досмотра, администрация аэропорта Генуи и управление гражданской авиации страны смягчили правила. Теперь можно взять на борт или одну банку в 500 мл или две по 250. Правда, должна быть специальная наклейка. Она стоит 50 центов — деньги пойдут в фонд помощи больным детям. Но говорят, что пассажиры жертвуют даже больше.