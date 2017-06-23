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  • 23.06, 21:24

    Отец «пьяного мальчика»: меня пытались убедить в несчастном случае с сыном

    3 комментария
    Отец «пьяного мальчика»: меня пытались убедить в несчастном случае с сыном

    Отец «пьяного мальчика»: меня пытались убедить в несчастном случае с сыном

    Отец «пьяного мальчика»: меня пытались убедить в несчастном случае с сыном

    Отец шестилетнего мальчика, погибшего в резонансном ДТП в Балашихе, убежден, что алкоголь не мог попасть в организм его сына при жизни.

    В интервью Газете.Ru Роман Шимко рассказал, что трагедию изначально хотели представить как несчастный случай. Именно для этого, по его словам, в печень его ребенка с помощью шприца вкололи спирт.

    Уголовное дело по факту гибели мальчика под колесами иномарки возбудили лишь спустя месяц после ДТП. А отца уведомили о деле только через 10 дней после его возбуждения. За это время, как утверждает Шимко, удивительным образом пропала большая часть улик, в том числе записи с камер видеонаблюдения.

    Роман Шимко: «Сами следователи после аварии утверждали, что Алисова ребенка не видела и не могла видеть, что ехала она с маленькой скоростью, и что дело это, скорее всего, выльется в административное правонарушение. Это слова следователя, понимаете? Меня всячески пытались убедить, что это был несчастный случай. Я думаю, что именно для того, чтобы подтвердить версию о несчастном случае, готовилась и эта судебно-медицинская экспертиза».

    Резонансное ДТП произошло 23 апреля. Ольга Алисова на своем Hyundai Solaris сбила шестилетнего Алексея Шимко. По результатам судебно-медицинской экспертизы было установлено, что в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения. Во многом из-за неправдоподобных выводов экспертизы история и получила широкий резонанс. Однако повторная экспертиза, согласно заявлению СК, подтвердила содержание значительного количества алкоголя в крови мальчика.

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