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  • 23.06, 21:24
    В Пакистане произошла серия терактов. Пакистан, взрывы, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Пакистане произошла серия терактов

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    В Пакистане произошла серия терактов

    В Пакистане произошла серия терактов

    В Пакистане произошла серия терактов

      Серия кровопролитных терактов произошла сегодня в Пакистане. Число жертв идет на десятки.

      В городе Парачинар два взрыва прогремели в самом многолюдном месте — на рынке, где местные жители закупали продукты к празднику Ид аль-Фитр. 25 человек погибли и около сотни получили ранения.

      Террористы применили испытанный прием — второе взрывное устройство сработало через 15 минут, когда на месте первого взрыва собралось много людей. Часть пострадавших армейскими вертолетами эвакуировали в Пешавар, поскольку местная больница не в состоянии принять всех.

      А утром в Кветте смертник взорвал заминированный автомобиль, когда к нему для проверки подошли полицейские. Погибли 13 человек, в том числе девять сотрудников полиции, и еще 19 ранены.

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