В Пакистане произошла серия терактов

Серия кровопролитных терактов произошла сегодня в Пакистане. Число жертв идет на десятки.

261 взрывы

Пакистан

терроризм

В городе Парачинар два взрыва прогремели в самом многолюдном месте — на рынке, где местные жители закупали продукты к празднику Ид аль-Фитр. 25 человек погибли и около сотни получили ранения.



Террористы применили испытанный прием — второе взрывное устройство сработало через 15 минут, когда на месте первого взрыва собралось много людей. Часть пострадавших армейскими вертолетами эвакуировали в Пешавар, поскольку местная больница не в состоянии принять всех.



А утром в Кветте смертник взорвал заминированный автомобиль, когда к нему для проверки подошли полицейские. Погибли 13 человек, в том числе девять сотрудников полиции, и еще 19 ранены.

