Принцесс из ОАЭ осудили за унижение слуг в Бельгии

Принцесса Шекха
Аль-Нахайян из ОАЭ и семь ее дочерей приговорены заочно бельгийским судом к условному заключению и крупному денежному штрафу за систематическое унижение своих домашних слуг.
Дело против принцесс было возбуждено еще в 2008 году, после того как члены правящей в эмирате Абу-Даби семьи Аль-Нахайян остановились со своими сопровождающими в одном из лучших отелей бельгийской столицы Conrad и прожили там несколько недель.
Прислуживали принцессам более 20 женщин, которые практически не получали денег за работу, а некоторым приходилось недоедать и спать на полу. Помимо этого, принцессы грубо обращались со своими служанками и постоянно кричали на них, сообщает сайт Вести.Ru.
После того, как одной из девушек удалось сбежать и обратиться в полицию, правоохранители обыскали номера принцесс, после чего предъявили им обвинения в контрабанде людей и издевательствах. При этом принцессам было разрешено покинуть Бельгию и вернуться домой.
В результате действий адвокатов судебное разбирательство по данному вопросу началось лишь в мае 2017 года. В итоге с членов семьи Аль-Нахайян сняли обвинения в бесчеловечном отношении и контрабанде людей, оставив в силе лишь унижения. Согласно приговору, принцессы, которые на суде не присутствовали, получили по 15 месяцев тюрьмы условно, а также должны будут выплатить штраф в размере 165 тысяч евро.
Прислуживали принцессам более 20 женщин, которые практически не получали денег за работу, а некоторым приходилось недоедать и спать на полу. Помимо этого, принцессы грубо обращались со своими служанками и постоянно кричали на них, сообщает сайт Вести.Ru.
После того, как одной из девушек удалось сбежать и обратиться в полицию, правоохранители обыскали номера принцесс, после чего предъявили им обвинения в контрабанде людей и издевательствах. При этом принцессам было разрешено покинуть Бельгию и вернуться домой.
В результате действий адвокатов судебное разбирательство по данному вопросу началось лишь в мае 2017 года. В итоге с членов семьи Аль-Нахайян сняли обвинения в бесчеловечном отношении и контрабанде людей, оставив в силе лишь унижения. Согласно приговору, принцессы, которые на суде не присутствовали, получили по 15 месяцев тюрьмы условно, а также должны будут выплатить штраф в размере 165 тысяч евро.
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