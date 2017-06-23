Минкультуры призывает развивать «Серебряное ожерелье» России

Замминистра культуры Алла Манилова провела совещание в Петербурге, посвященное развитию туристической инфраструктуры городов Северо-Западного федерального округа.

Сегодня в полпредстве по Северо-Западному федеральному округу прошло выездное совещание по развитию программы развития туризма «Серебряное ожерелье» сразу в 11 регионах. На практике проекты реализуются два года, хотя задумана стратегическая инициатива в сфере туризма была еще в 2012 года.



Обсудить с представителями администраций областей и республик возникающие проблемы в Петербург приехала замминистра культуры Алла Манилова. Она объяснила собравшимся, что нужно активнее развивать инфраструктуру и туристическую логистику. На это в рамках государственных и целевых программ и будут выделяться федеральные средства. Но требования к претендентам на их получение станут существенно жестче.



Замминистра культуры добавила: в правительстве «Серебряному ожерелью» определяют ведущую роль в развитии въездного туризма. Расположение достопримечательных мест Северо-Западного округа на границе с Евросоюзом — ключевой фактор, который делает этот маршрут более привлекательным, чем знаменитое «Золотое кольцо».