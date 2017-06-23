Петербург декламирует Ахматову в день ее рождения

Во Владимирском соборе прочитали поэму «Реквием», а в Фонтанном доме народная артистка Светлана Крючкова проведет литературный вечер.

128 лет назад появилась на свет Анна Андреевна Ахматова. Сегодня строки из ее «Реквиема» прозвучали под сводами собора иконы Владимирской Божьей матери. Во время обращения к прихожанам священник процитировал ахматовские стихи, напомнив о памятной дате. До этого в верхнем храме собора была отслужена панихида.



Александр Гутник, священник собора иконы Владимирской Божьей матери: «Она жила здесь неподалеку. И история нашего собора немножко связана и с историей ее семьи. Потому что уже ее сын Лев Николаевич Гумилёв участвовал в передачи собора церкви».



Уже не первый год собор активно сотрудничает с музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Сегодня памятная служба прошла и в поселке Комарово, где находится могила поэтессы. А вечером в саду Фонтанного дома петербуржцы услышат стихи Ахматовой в исполнении народной артистки России Светланы Крючковой.