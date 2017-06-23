Украина обжаловала решение Высокого суда Лондона по долгу перед РФ

Украина подала апелляционную жалобу на решение Высокого суда Лондона по долгу перед РФ в размере 3 млрд долларов. Срок для ее подачи истекал сегодня.
В пресс-службе Минфина Украины сообщили, что уверены в аргументах апелляции и в выигрыше дела.
Минфин Украины: «Сегодня министерство финансов Украины подало от имени Украины в британский Апелляционный суд необходимые документы для инициирования апелляционного обжалования решения суда, принятого 29 марта 2017 года судьей Блэром в судебном процессе в отношении еврооблигаций на сумму 3 миллиарда долларов (так называемый российский долг). Украина уверена в аргументах апелляции и в выигрыше в Апелляционном суде».
Слушание апелляции предварительно назначено на вторую половину января 2018 года.
Россия приобрела еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов за счет средств ФНБ в декабре 2013 года. Долг обслуживался до конца 2015 года, однако затем Украина допустила дефолт по этим облигациям. Более того, украинское правительство ввело мораторий на погашение кредита.
Киев настаивал на том, что долг коммерческий, то есть РФ, как и частные кредиторы, должна списать 20%. В Москве же говорили о суверенном характере долга и предлагали досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому в феврале 2016 года Россия обратилась в суд.
у ответчика нет каких-либо аргументов, опровергающих доводы истца о наличии долга и обоснованность требования его погасить.
Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме 3 млрд долларов, а также проценты и судебные издержки в размере 325 миллионов долларов.
Киев в свою очередь попросил суд приостановить исполнение судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы в английском Апелляционном суде.
Минфин Украины: «Сегодня министерство финансов Украины подало от имени Украины в британский Апелляционный суд необходимые документы для инициирования апелляционного обжалования решения суда, принятого 29 марта 2017 года судьей Блэром в судебном процессе в отношении еврооблигаций на сумму 3 миллиарда долларов (так называемый российский долг). Украина уверена в аргументах апелляции и в выигрыше в Апелляционном суде».
Слушание апелляции предварительно назначено на вторую половину января 2018 года.
І це ще не всі новини на сьогодні! Мінфін подав апеляцію у процесі щодо так званого «російського боргу»: https://t.co/FcVAUVYEvQ pic.twitter.com/hulPV96KXC— MinFin Ukraine (@MinFin_Ukraine) June 23, 2017
Россия приобрела еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов за счет средств ФНБ в декабре 2013 года. Долг обслуживался до конца 2015 года, однако затем Украина допустила дефолт по этим облигациям. Более того, украинское правительство ввело мораторий на погашение кредита.
Киев настаивал на том, что долг коммерческий, то есть РФ, как и частные кредиторы, должна списать 20%. В Москве же говорили о суверенном характере долга и предлагали досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому в феврале 2016 года Россия обратилась в суд.
у ответчика нет каких-либо аргументов, опровергающих доводы истца о наличии долга и обоснованность требования его погасить.
Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме 3 млрд долларов, а также проценты и судебные издержки в размере 325 миллионов долларов.
Киев в свою очередь попросил суд приостановить исполнение судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы в английском Апелляционном суде.
Комментарии