Военно-морской госпиталь в Кронштадте празднует 300-летие

Один из старейших в России госпиталей принимает поздравления. Многие достижения медицины были впервые опробованы именно здесь.

Сегодня военно-морской госпиталь имени Семашко отмечает 300-летие. В честь юбилея для журналистов провели экскурсию по клинике.



Госпиталь был основан по приказу Петра I в 1717 году в Кронштадте. И на медучреждении не экономили. Это было город в городе. Врачи жили в специально построенных флигелях, в больнице работало несколько отделений.



Была даже своя пивоварня и небольшая ферма. Доктора за свой счет собрали уникальную библиотеку. Редкие книги, диссертации, научные сборники сохранились до наших дней.



Интересно, что в госпитале был установлен первый в России рентгеновский аппарат, впервые на флоте опробован эфирный и хлороформный наркоз, выполнена пункция. Морские врачи из Кронштадта первыми в мире изготовили противочумную вакцину и выполнили хлорирование питьевой воды.



В музее госпиталя хранятся редкие экспонаты. Один из них — оригинальный термостат, который изобрел французский микробиолог и химик Луи Пастер.