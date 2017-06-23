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  • 23.06, 19:53
    Военно-морской госпиталь в Кронштадте празднует 300-летие. Кронштадт, Санкт-Петербург, армия и флот РФ, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Военно-морской госпиталь в Кронштадте празднует 300-летие

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    Военно-морской госпиталь в Кронштадте празднует 300-летие

    <nobr>Военно-морской</nobr> госпиталь в Кронштадте празднует <nobr>300-летие</nobr>

      Один из старейших в России госпиталей принимает поздравления. Многие достижения медицины были впервые опробованы именно здесь.

      Сегодня военно-морской госпиталь имени Семашко отмечает 300-летие. В честь юбилея для журналистов провели экскурсию по клинике.

      Госпиталь был основан по приказу Петра I в 1717 году в Кронштадте. И на медучреждении не экономили. Это было город в городе. Врачи жили в специально построенных флигелях, в больнице работало несколько отделений.

      Была даже своя пивоварня и небольшая ферма. Доктора за свой счет собрали уникальную библиотеку. Редкие книги, диссертации, научные сборники сохранились до наших дней.

      Интересно, что в госпитале был установлен первый в России рентгеновский аппарат, впервые на флоте опробован эфирный и хлороформный наркоз, выполнена пункция. Морские врачи из Кронштадта первыми в мире изготовили противочумную вакцину и выполнили хлорирование питьевой воды.

      В музее госпиталя хранятся редкие экспонаты. Один из них — оригинальный термостат, который изобрел французский микробиолог и химик Луи Пастер.

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