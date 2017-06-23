Госдума приняла в первом чтении законопроект об анонимайзерах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании в РФ деятельности сервисов, которые позволяют пользователям Интернета просматривать сайты, заблокированные Роскомнадзором.
Авторами инициативы выступили в начале июня депутаты Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).
Цель документа — запретить использовать в России программы для обхода блокировок. Однако использование этих программ в других целях (например, для анонимности в Сети) формально документ не запрещает.
Такие программы действительно могут попасть под запрет, но лишь в том случае, если они не будут исполнять российское законодательство. Владельцам подобных программ предлагается предоставить доступ к перечню заблокированных Роскомнадзором сайтов. Таким образом, сервисы вынуждены будут каким-то образом ограничить доступ пользователей к тем сайтам, доступ к которым заблокировал Роскомнадзор. В противном случае им будет грозить блокировка.
Законопроект также вводит запрет для операторов поисковых систем на выдачу ссылок на территории РФ на заблокированные ресурсы. Для исполнения операторами поисковых систем этого запрета также предлагается предоставлять им доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора.
Цель документа — запретить использовать в России программы для обхода блокировок. Однако использование этих программ в других целях (например, для анонимности в Сети) формально документ не запрещает.
Такие программы действительно могут попасть под запрет, но лишь в том случае, если они не будут исполнять российское законодательство. Владельцам подобных программ предлагается предоставить доступ к перечню заблокированных Роскомнадзором сайтов. Таким образом, сервисы вынуждены будут каким-то образом ограничить доступ пользователей к тем сайтам, доступ к которым заблокировал Роскомнадзор. В противном случае им будет грозить блокировка.
Законопроект также вводит запрет для операторов поисковых систем на выдачу ссылок на территории РФ на заблокированные ресурсы. Для исполнения операторами поисковых систем этого запрета также предлагается предоставлять им доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора.
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