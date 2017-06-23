Минтранс разрешил иностранным авиакомпаниям перевозить пассажиров «ВИМ-Авиа»

Иностранным перевозчикам разрешат помочь компании
«ВИМ-Авиа» с выполнением чартеров. О том, что решение принято, сообщил замминистра транспорта Валерий Окулов.
По его словам, «ВИМ-авиа» своими задержками рейсов поставила министерство в незавидное положение, из-за которого и пришлось принимать, как выразился Окулов, «непростое и непопулярное решение». На смену чартерам от «ВИМ-Авиа» придут регулярные рейсы иностранных авиакомпаний, а это — сетует Окулов — повлечет отток выручки и налогов за границу.
По некоторым данным, помочь «ВИМ-Авиа» могут турецкие перевозчики.
Массово задерживать рейсы «ВИМ-Авиа» начала в конце мая, объясняя это поздним прибытием самолетов с техобслуживания.
По некоторым данным, помочь «ВИМ-Авиа» могут турецкие перевозчики.
Массово задерживать рейсы «ВИМ-Авиа» начала в конце мая, объясняя это поздним прибытием самолетов с техобслуживания.
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