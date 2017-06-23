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  • 23.06, 19:53
    Минтранс разрешил иностранным авиакомпаниям перевозить пассажиров «ВИМ-Авиа». Минтранс РФ, авиакомпании, авиация, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Минтранс разрешил иностранным авиакомпаниям перевозить пассажиров «ВИМ-Авиа»

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    Минтранс разрешил иностранным авиакомпаниям перевозить пассажиров «ВИМ-Авиа»

    Минтранс разрешил иностранным авиакомпаниям перевозить пассажиров <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr>

      Иностранным перевозчикам разрешат помочь компании «ВИМ-Авиа» с выполнением чартеров. О том, что решение принято, сообщил замминистра транспорта Валерий Окулов.

      По его словам, «ВИМ-авиа» своими задержками рейсов поставила министерство в незавидное положение, из-за которого и пришлось принимать, как выразился Окулов, «непростое и непопулярное решение». На смену чартерам от «ВИМ-Авиа» придут регулярные рейсы иностранных авиакомпаний, а это — сетует Окулов — повлечет отток выручки и налогов за границу.

      По некоторым данным, помочь «ВИМ-Авиа» могут турецкие перевозчики.

      Массово задерживать рейсы «ВИМ-Авиа» начала в конце мая, объясняя это поздним прибытием самолетов с техобслуживания.

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