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  • 23.06, 19:53

    СМИ: Обама планировал внедрить «цифровую бомбу» в российскую инфраструктуру

    3 комментария

    СМИ: Обама планировал внедрить «цифровую бомбу» в российскую инфраструктуру

    СМИ: Обама планировал внедрить «цифровую бомбу» в российскую инфраструктуру

    Издание The Washington Post сообщает, что бывший президент США Барак Обама планировал внедрить вредоносное программное обеспечение в российскую инфраструктуру.

    По данным газеты, это вредносное ПО представляет собой «цифровой эквивалент бомбы». Обама намеревался внедрить его в российскую инфраструктуру в качестве ответа на взлом серверов Нацкомитета Демократической партии США, который, как считают в Вашингтоне, устроили российские хакеры.

    «Цифровая бомба» должна была сдетонировать в случае критического обострения отношений с Москвой. Подразумевалось, что ее использование должен одобрить лично действующий президент.

    По словам одного из бывших американских чиновников, кибероружие может нарушать работу стратегически важных российских сетей. Эта технология была создана АНБ США, и ее можно применять дистанционно.

    Как пишет The Washington Post, операция по внедрению вредоносной программы сейчас находится на ранней стадии. План тайной кибератаки находился в разработке, когда Обама покинул пост главы государства. Теперь его реализация зависит от администрации Дональда Трампа. Издание сообщает, что разработка операции замедлилась после вступления Трампа в должность президента.

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