Кубок конфедераций позволил снизить уровень преступности в Петербурге

Меры безопасности, принятые при подготовке к проведению Кубка конфедераций, принесли свои результаты.
Количество преступлений совершенных за последние три месяца в Петербурге, по сравнению с прошлым годом сократилось почти на 20 процентов. Такую статистику сегодня озвучил вице-губернатор города Александр Говорунов.
По его словам, это стало возможным благодаря увеличению количества камер наружного наблюдения: особенно в районах, прилегающих к стадиону и местам базирования команд-участниц. В общей сложности, следить за обстановкой в режиме онлайн помогают более 20 тысяч видеокамер.
Говоря о блокировке билетов у сотен болельщиков, вице-губернатор Говорунов сказал, что большинство из пострадавших — фанаты, которые раньше были замечены в хулиганских действиях. За всеми разъяснениями чиновник Смольного порекомендовал обращаться в оргкомитет международного турнира.
По его словам, это стало возможным благодаря увеличению количества камер наружного наблюдения: особенно в районах, прилегающих к стадиону и местам базирования команд-участниц. В общей сложности, следить за обстановкой в режиме онлайн помогают более 20 тысяч видеокамер.
Говоря о блокировке билетов у сотен болельщиков, вице-губернатор Говорунов сказал, что большинство из пострадавших — фанаты, которые раньше были замечены в хулиганских действиях. За всеми разъяснениями чиновник Смольного порекомендовал обращаться в оргкомитет международного турнира.
Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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