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  • 23.06, 19:53
    Кубок конфедераций позволил снизить уровень преступности в Петербурге. Санкт-Петербург, ФИФА, видеонаблюдение, полиция, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Кубок конфедераций позволил снизить уровень преступности в Петербурге

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    Кубок конфедераций позволил снизить уровень преступности в Петербурге

    Кубок конфедераций позволил снизить уровень преступности в Петербурге

      Меры безопасности, принятые при подготовке к проведению Кубка конфедераций, принесли свои результаты.

      Количество преступлений совершенных за последние три месяца в Петербурге, по сравнению с прошлым годом сократилось почти на 20 процентов. Такую статистику сегодня озвучил вице-губернатор города Александр Говорунов.

      По его словам, это стало возможным благодаря увеличению количества камер наружного наблюдения: особенно в районах, прилегающих к стадиону и местам базирования команд-участниц. В общей сложности, следить за обстановкой в режиме онлайн помогают более 20 тысяч видеокамер.

      Говоря о блокировке билетов у сотен болельщиков, вице-губернатор Говорунов сказал, что большинство из пострадавших — фанаты, которые раньше были замечены в хулиганских действиях. За всеми разъяснениями чиновник Смольного порекомендовал обращаться в оргкомитет международного турнира.
      Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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