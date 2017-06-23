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  • 23.06, 19:53
    Арфист-виртуоз из Большого театра сыграет перед петербуржцами в уникальном концерте. Санкт-Петербург, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Арфист-виртуоз из Большого театра сыграет перед петербуржцами в уникальном концерте

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    Арфист-виртуоз из Большого театра сыграет перед петербуржцами в уникальном концерте

    <nobr>Арфист-виртуоз</nobr> из Большого театра сыграет перед петербуржцами в уникальном концерте

      В Малом зале Санкт-Петербургской филармонии решили объединить, на первый взгляд, сложно сочетаемые инструменты. Приглашенный солист Большого театра Александр Болдачёв сыграет на акустической и электронной арфе, которые для него специально создали итальянцы.

      В концерте также примут участие скрипач Семён Гуревич и саксофонистка Вероника Кожухарова. Программа вечера тоже необычна. Наряду с Шопеном и Рахманиновым прозвучат хиты Майкла Джексона и саундтрек к «Звездным войнам».

      На арфе можно сыграть абсолютно всё. Даже музыку популярной фэнтезийной серии компьютерных игр или произведения лидера группы «Нирвана» Курта Кобейна. И, конечно, классику, например, — Шопена. Это на каждом своем концерте доказывает Александр Болдачёв.

      Александр Болдачёв, приглашенный солист Большого театра, арфист, композитор: «Арфа — многогранный инструмент за счет того, что я работаю напрямую пальцами со струнами. Я имею возможность корригировать звук во время игры. И, действительно, одна струна может прозвучать тысячами разных оттенков».

      Так же увлеченно перебирая разноцветные струны, музыкант играет «Петрушку» Стравинского. Арфу любили композиторы. Вагнер включал их в свою оркестровку до семи. Этот инструмент звучит намного мощнее и заменит почти всех за счет увеличенной деки. Таких арф в одной итальянской фирме, лицом которой является Александр, создали пока всего две и дали имя римской богини мудрости Минервы.

      Заявив в одном концерте две арфы — электронную и акустическую, музыкант противопоставил не только два разных способа извлечения звука, но, собственно, Александра Болдачёва против Александра Болдачёва.

      Корреспондент НТВ Павел Рыжков восхитился красотой звуков.

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