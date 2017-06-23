Александр Жаров: «Уважаемый господин Дуров! Продемонстрируй, что ты готов работать по законам РФ»

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью НТВ прокомментировал свое недавнее обращение к создателю сервиса Telegram Павла Дурова. Напомним, Жаров предупредил Дурова о возможной блокировке мессенджера для российских пользователей.
Александр Жаров: «Действительно удобный ресурс, на котором в нашей стране общаются порядка 10 миллионов человек. Но нахождение вне легитимного поля и упорное нежелание соблюдать законы Российской Федерации заставили меня написать это открытое письмо. Потому что по официальным каналам информации все письма уже отправлены, на них нет ответа. И я посчитал для себя правильным сигнализировать публично: уважаемый господин Дуров! Ну ответь! Войди в реестр организаторов распространения информации и продемонстрируй, что ты готов работать по законам Российской Федерации».
Полную версию интервью с главой Роскомнадзора смотрите в это воскресенье в 19:00 в «Итогах недели» на НТВ. Видеоверсия интервью будет опубликована на нашем сайте.
Ранее сегодня Александр Жаров опубликовал открытое письмо администрации и пользователям Telegram, в котором пригрозил, что мессенджер будет заблокирован, если так и не начнет исполнять обязанности организатора распространения информации.
Владелец Telegram Павел Дуров в ответ на это заявил, что ситуация «выглядит как некий саботаж государственных интересов». Он пояснил, что после блокировки мессенджера российским чиновникам придется пользоваться иностранными сервисами и данные их переписки попадут в руки зарубежных компаний.
Полную версию интервью с главой Роскомнадзора смотрите в это воскресенье в 19:00 в «Итогах недели» на НТВ. Видеоверсия интервью будет опубликована на нашем сайте.
Ранее сегодня Александр Жаров опубликовал открытое письмо администрации и пользователям Telegram, в котором пригрозил, что мессенджер будет заблокирован, если так и не начнет исполнять обязанности организатора распространения информации.
Владелец Telegram Павел Дуров в ответ на это заявил, что ситуация «выглядит как некий саботаж государственных интересов». Он пояснил, что после блокировки мессенджера российским чиновникам придется пользоваться иностранными сервисами и данные их переписки попадут в руки зарубежных компаний.
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