Депутаты Госдумы обсудили информационную безопасность с главой ФСБ

Информационную безопасность сегодня обсудили в закрытом режиме с директором ФСБ Александром Бортниковым депутаты Госдумы.
Напомним, 14 июня депутаты приняли в первом чтении поправки, которые регулируют работу мессенджеров. Во-первых, теперь всем пользователям придется регистрироваться по номеру телефона. Во-вторых, сервисы будут обязаны блокировать сообщения с незаконной информацией. К ней относится экстремистский контент, порнография, реклама наркотиков. В-третьих, по просьбе госорганов они должны будут обеспечить массовую рассылку сообщений. Нарушителям грозят штрафы до миллиона рублей.
Сегодня депутаты в окончательном чтении приняли закон о блокировке так называемых зеркал — копий запрещенных сайтов. Теперь для ограничения доступа к ним не нужно особого решения суда. Ресурс может быть заблокирован по обращению федеральных органов власти или правообладателей.
Сегодня депутаты в окончательном чтении приняли закон о блокировке так называемых зеркал — копий запрещенных сайтов. Теперь для ограничения доступа к ним не нужно особого решения суда. Ресурс может быть заблокирован по обращению федеральных органов власти или правообладателей.
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