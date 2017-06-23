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  • 23.06, 18:22
    Эксперты объяснили, зачем властям доступ к переписке в Telegram. Telegram, законодательство, Интернет, Роскомнадзор, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Эксперты объяснили, зачем властям доступ к переписке в Telegram

    5 комментариев

    Эксперты объяснили, зачем властям доступ к переписке в Telegram

    Эксперты объяснили, зачем властям доступ к переписке в Telegram

      Глава Роскомнадзра пригрозил закрыть Telegram. Сегодня Александр Жаров заявил: если руководство сервиса не предоставит запрашиваемую информацию, то мессенджер могут заблокировать. К создателю популярной программы не раз обращались правоохранители с просьбой дать коды доступа. Это необходимо для того, чтобы работать на опережение. Ведь именно этим сервисом в большинстве случаев пользуются экстремисты и террористы.

      Скептики могут заявить, что аналогов Telegram — десятки. Однако именно это приложение шифрует переписку пользователей таким образом, что ее просто невозможно прочитать, как говорится, со стороны. Этим и пользуются злоумышленники, когда обсуждают очередную провокацию или массовое убийство. Известны случаи, когда экстремисты использовали менеджер для организации целой серии терактов. Например, в Париже.

      Темур Амиров, разработчик мобильных приложений: «Отличие Telegram в том, что в нем есть функция приватных сообщений. В нем сообщения шифруются. Ключи дешифрования есть только у вас и вашего собеседника. Кроме вас двоих никто это сообщение (картинку, любую другую информацию) прочитать не может».

      Telegram — единственное из популярных приложений, к которому действительно нет доступа, признают стражи порядка. Впрочем, «доступ» — это громко сказано. Никто не требует полных распечаток всех переписок. Необходимо лишь, чтобы в нужный момент полицейские могли получить информацию о конкретном вероятном преступнике, что позволит действовать на опережение.

      Вячеслав Медведев, аналитик компании производителя антивирусных программ: «Взаимодействовать с определенными правоохранительными органами в случае расследования преступлений — это вполне нужно. Если мы хотим защитить наших детей, семьи, то каким-то образом мы должны модерировать данную информацию».

      Хоть администрация мессенджера самостоятельно и блокирует экстремистские сообщества, в масштабах того, как преступники общаются в Telegram по всему миру, это, считают эксперты, малопродуктивно.

      Подробности — в видеоматериале.

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