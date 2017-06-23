Белоруссия разместила евробонды на 1,4 млрд долларов

Белоруссия разместила еврооблигации объемом 1,4 миллиарда долларов двумя траншами.
Об этом сообщили в министерстве финансов Белоруссии, передает ТАСС. Пресс-секретарь ведомства Ирина Комар пояснила, что размещаются два выпуска евробондов на пять и десять лет с погашением в феврале 2023-го и июня 2027 года в объеме $800 млн и $600 млн.
Ирина Комар: «Доходность первого — на уровне 7,125% годовых, более длинного выпуска — 7,625%».
Белорусская делегация 19–21 июня провела в США и Европе road show долларовых еврооблигаций (презентацию бумаг для потенциальных инвесторов — ред.). Организаторами стали Citi, Raiffeisen Bank International AG и «Банк развития Белоруссии».
Напомним, что в 2010 и 2011 году Минск провел два выпуска евробондов на 1,8 млрд долларов. В обращении находятся семилетние облигации на 800 миллионов. Минск проводит работу над новым выпуском евробондов, поскольку рассчитывает на рефинансирование прошлых еврооблигаций. Срок их погашения — начало 2018 года.
Ирина Комар: «Доходность первого — на уровне 7,125% годовых, более длинного выпуска — 7,625%».
Белорусская делегация 19–21 июня провела в США и Европе road show долларовых еврооблигаций (презентацию бумаг для потенциальных инвесторов — ред.). Организаторами стали Citi, Raiffeisen Bank International AG и «Банк развития Белоруссии».
Напомним, что в 2010 и 2011 году Минск провел два выпуска евробондов на 1,8 млрд долларов. В обращении находятся семилетние облигации на 800 миллионов. Минск проводит работу над новым выпуском евробондов, поскольку рассчитывает на рефинансирование прошлых еврооблигаций. Срок их погашения — начало 2018 года.
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