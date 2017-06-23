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  • 23.06, 16:51
    Суд вынес приговор пациенту, избившему женщину-медика в Новокузнецке. Новокузнецк, врачи, драки и избиения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Суд вынес приговор пациенту, избившему женщину-медика в Новокузнецке

    1 комментарий

    Суд вынес приговор пациенту, избившему женщину-медика в Новокузнецке

    Суд вынес приговор пациенту, избившему <nobr>женщину-медика</nobr> в Новокузнецке

      Точку в деле о нападении на фельдшера скорой помощи поставили в Новокузнецке. Яну Никитинскому вынесли приговор — назначили полтора года ограничения свободы.

      Главной уликой против него стали кадры камеры наблюдения. На них видно, как Жанна Корноухова и врач Елена Пермякова приехали на вызов. Жена Никитинского уверяла: супруг умирает. Но оказалось, тот просто был пьян и уснул. Очнувшись, тут же набросился на фельдшера. После серии сильнейших ударов пострадавшая попыталась сбежать, но дебошир догнал ее и продолжил избивать. Два месяца женщина провела в больнице. Агрессивный пациент даже не извинился.

      Жанна Корноухова      , пострадавшая: «Очень было страшно. За столько лет работы всякое бывало. Много алкоголиков, наркоманов, они по-разному реагируют. Но чтобы вот так, я не понимаю. Я думала, что он все-таки допинает и я умру».

      Обжаловать судебное решение пострадавшая не будет. Но вернуться на скамью подсудимых Никитинскому все же придется. Фельдшер подала гражданский иск против него и требует возмещения морального и материального вреда.

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