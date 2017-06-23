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  • 23.06, 15:19
    Задержан третий подозреваемый в покушении на жизнь полицейского под Волгоградом. Волгоградская область, Казань, задержание, кражи и ограбления, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Задержан третий подозреваемый в покушении на жизнь полицейского под Волгоградом

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    Задержан третий подозреваемый в покушении на жизнь полицейского под Волгоградом

    Задержан третий подозреваемый в покушении на жизнь полицейского под Волгоградом

    Задержан третий подозреваемый в покушении на жизнь полицейского под Волгоградом

      В Казани задержали третьего подозреваемого в совершении дерзкого ограбления ювелирного салона и покушении на жизнь полицейского под Волгоградом.

      Вероятным преступником оказался тренер детской спортивной школы в Татарстане. Преступления, к которым может быть причастен этот человек, произошли в Волгоградской области. Злоумышленники проникли в ювелирный павильон и, угрожая продавцам расправой, похитили драгоценности на сумму более пяти миллионов рублей.

      После в погоню за налетчиками бросились автоинспекторы. Правоохранителям пришлось сделать предупредительный выстрел, на что злоумышленники ответили огнем на поражение. Ранение в голову получил один из офицеров.

      Известно, что подозреваемый уже полностью признал вину. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Ранее правоохранители провели операции по задержанию двух его сообщников.

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