В Хабаровском крае арестован опекун, подозреваемый в изнасилованиях приемных детей

Суд арестовал мужчину, которого подозревают в сексуальных преступлениях в отношении пяти девочек, находившихся под его опекой.
По данным следствия, насилие опекуна над пятью приемными дочерями продолжалось на протяжении пяти лет.
Илья Гудков, старший помощник руководителя управления СК РФ по Хабаровскому краю: «По версии следствия, с сентября 2012 года по февраль 2017 года мужчина систематически совершал тяжкие и особо тяжкие преступления сексуального характера в отношении пяти опекаемых девочек. По ходатайству следствия мужчина арестован».
Гудков пояснил, что другие подробности дела не могут быть оглашены, поскольку речь идет о сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних девочек.
Следственное управление СК по региону также возбудило дело о халатности должностных лиц органов опеки.
Илья Гудков: «Будет проверен порядок передачи детей под опеку, установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления».
Кроме того, следователи выяснят, надлежащим ли образом органы опеки проверяли условия жизни детей у опекуна.
В министерстве образования и науки Хабаровского края в свою очередь сообщили, что пострадавших девочек изъяли из приемной семьи. Они находятся в детском доме, где с ними работают психологи.
Старший помощник председателя СК РФ Игорь Комиссаров отметил, что всего в семье предполагаемого педофила было 12 детей — трое родных и девять приемных. Под опекой мужчины было шестеро приемных детей, еще трое находились под опекой его супруги, передает РИА Новости. Всего было зафиксировано 729 эпизодов преступлений по делу о сексуальном насилии над девочками.
Илья Гудков, старший помощник руководителя управления СК РФ по Хабаровскому краю: «По версии следствия, с сентября 2012 года по февраль 2017 года мужчина систематически совершал тяжкие и особо тяжкие преступления сексуального характера в отношении пяти опекаемых девочек. По ходатайству следствия мужчина арестован».
Гудков пояснил, что другие подробности дела не могут быть оглашены, поскольку речь идет о сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних девочек.
Следственное управление СК по региону также возбудило дело о халатности должностных лиц органов опеки.
Илья Гудков: «Будет проверен порядок передачи детей под опеку, установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления».
Кроме того, следователи выяснят, надлежащим ли образом органы опеки проверяли условия жизни детей у опекуна.
В министерстве образования и науки Хабаровского края в свою очередь сообщили, что пострадавших девочек изъяли из приемной семьи. Они находятся в детском доме, где с ними работают психологи.
Старший помощник председателя СК РФ Игорь Комиссаров отметил, что всего в семье предполагаемого педофила было 12 детей — трое родных и девять приемных. Под опекой мужчины было шестеро приемных детей, еще трое находились под опекой его супруги, передает РИА Новости. Всего было зафиксировано 729 эпизодов преступлений по делу о сексуальном насилии над девочками.
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