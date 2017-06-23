Эксперты назвали блокировку Telegram вопросом времени

Глава Роскомнадзора Александр Жаров написал письмо администрации Telegram и лично создателю Павлу Дурову, в котором пригрозил заблокировать мессенджер за отказ исполнять требования законодательства.
Жаров заявляет, что почти каждый день Роскомнадзор отправляет мессенджеру требование: указать в анкете, какая компания им управляет, но ответа до сих пор нет. Ведомству это нужно, чтобы включить Telegram в реестр организаторов распространения информации. Его участники обязаны хранить переписку пользователей и предоставлять властям ключи для ее расшифровки. Если сведения в Роскомнадзор не придут, Telegram должен быть заблокирован, заключил Жаров и добавил, что время истекает.
В Российской ассоциации электронных коммуникаций считают, что полная блокировка мессенджера технически невозможна, и оценивают примерное число его пользователей в России в 6 миллионов.
Для всех них у экспертов Института развития интернета есть плохие новости, мотивированные тем, что мессендежром могут пользоваться террористы.
Арсений Щельцин, директор по проектной деятельности института развития Интернета: «Павел Дуров называет свой проект абсолютно свободным, мы же понимаем под этим возможность распространения нелегальной информации и общения террористов. Судя по поведению Павла, я считаю, что закрытие Telegram — это вопрос времени».
В Telegram ранее заявляли, что с правительствами и спецслужбами они не сотрудничают.
В Российской ассоциации электронных коммуникаций считают, что полная блокировка мессенджера технически невозможна, и оценивают примерное число его пользователей в России в 6 миллионов.
Для всех них у экспертов Института развития интернета есть плохие новости, мотивированные тем, что мессендежром могут пользоваться террористы.
Арсений Щельцин, директор по проектной деятельности института развития Интернета: «Павел Дуров называет свой проект абсолютно свободным, мы же понимаем под этим возможность распространения нелегальной информации и общения террористов. Судя по поведению Павла, я считаю, что закрытие Telegram — это вопрос времени».
В Telegram ранее заявляли, что с правительствами и спецслужбами они не сотрудничают.
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