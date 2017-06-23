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  • 23.06, 15:20
    За ударами российских крылатых ракет по ИГИЛ наблюдали корабли НАТО. Исламское государство, Сирия, армия и флот РФ, ракеты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    За ударами российских крылатых ракет по ИГИЛ наблюдали корабли НАТО

    3 комментария
    За ударами российских крылатых ракет по ИГИЛ наблюдали корабли НАТО

    За ударами российских крылатых ракет по ИГИЛ наблюдали корабли НАТО

    За ударами российских крылатых ракет по ИГИЛ наблюдали корабли НАТО

      ВКС России ударили ракетами «Калибр» по боевикам в провинции Хама в Сирии. Запуски произвели два российских фрегата и подводная лодка из Средиземного моря. В министерстве обороны рассказали, что террористы в течение недели пытаются выйти из Ракки в сторону Пальмиры. Своих боевиков ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) перебрасывает именно в провинцию Хама.

      Секретные пакеты с координатами командиры фрегатов Черноморского флота получили рано утром. В приказах — данные о целях, которые расположены на территории, контролируемой террористами ИГИЛ.

      Уже через несколько секунд к пуску были готовы ставшие уже знаменитыми ракеты «Калибр». Расстояние до цели — несколько сотен километров. «Калибры» — одни из немногих ракет, которые летят к цели, огибая при этом рельеф местности. Вероятность перехватить их — нулевая.

      Запуск крылатых ракет происходил одновременно с трех кораблей Черноморского флота — двух фрегатов и подводной лодки «Краснодар». До последнего момента экипажам известен только маршрут движения и квадрат, в котором они должны находиться. Точные координаты целей моряки получают всего за несколько минут до пуска.

      За запуском на почтительном удалении наблюдали французский эсминец «Шевалье Поль» и турецкий фрегат «Гелиболу». С «Адмирала Эссена» и «Адмирала Григоровича» в свою очередь тоже следили за маневрами кораблей НАТО.

      Отряд российского флота меньше месяца назад уже уничтожил несколько крупных и хорошо укрепленных объектов запрещенной ИГИЛ террористов под Пальмирой, тем самым сорвав планы наступления террористов на древний город.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ильи Ушенина.

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