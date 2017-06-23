За ударами российских крылатых ракет по ИГИЛ наблюдали корабли НАТО

ВКС России ударили ракетами «Калибр» по боевикам в провинции Хама в Сирии. Запуски произвели два российских фрегата и подводная лодка из Средиземного моря. В министерстве обороны рассказали, что террористы в течение недели пытаются выйти из Ракки в сторону Пальмиры. Своих боевиков ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) перебрасывает именно в провинцию Хама.
Секретные пакеты с координатами командиры фрегатов Черноморского флота получили рано утром. В приказах — данные о целях, которые расположены на территории, контролируемой террористами ИГИЛ.
Уже через несколько секунд к пуску были готовы ставшие уже знаменитыми ракеты «Калибр». Расстояние до цели — несколько сотен километров. «Калибры» — одни из немногих ракет, которые летят к цели, огибая при этом рельеф местности. Вероятность перехватить их — нулевая.
Запуск крылатых ракет происходил одновременно с трех кораблей Черноморского флота — двух фрегатов и подводной лодки «Краснодар». До последнего момента экипажам известен только маршрут движения и квадрат, в котором они должны находиться. Точные координаты целей моряки получают всего за несколько минут до пуска.
За запуском на почтительном удалении наблюдали французский эсминец «Шевалье Поль» и турецкий фрегат «Гелиболу». С «Адмирала Эссена» и «Адмирала Григоровича» в свою очередь тоже следили за маневрами кораблей НАТО.
Отряд российского флота меньше месяца назад уже уничтожил несколько крупных и хорошо укрепленных объектов запрещенной ИГИЛ террористов под Пальмирой, тем самым сорвав планы наступления террористов на древний город.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ильи Ушенина.
Уже через несколько секунд к пуску были готовы ставшие уже знаменитыми ракеты «Калибр». Расстояние до цели — несколько сотен километров. «Калибры» — одни из немногих ракет, которые летят к цели, огибая при этом рельеф местности. Вероятность перехватить их — нулевая.
Запуск крылатых ракет происходил одновременно с трех кораблей Черноморского флота — двух фрегатов и подводной лодки «Краснодар». До последнего момента экипажам известен только маршрут движения и квадрат, в котором они должны находиться. Точные координаты целей моряки получают всего за несколько минут до пуска.
За запуском на почтительном удалении наблюдали французский эсминец «Шевалье Поль» и турецкий фрегат «Гелиболу». С «Адмирала Эссена» и «Адмирала Григоровича» в свою очередь тоже следили за маневрами кораблей НАТО.
Отряд российского флота меньше месяца назад уже уничтожил несколько крупных и хорошо укрепленных объектов запрещенной ИГИЛ террористов под Пальмирой, тем самым сорвав планы наступления террористов на древний город.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ильи Ушенина.
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