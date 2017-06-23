Умение поддержать: волонтеры помогают паломникам выстоять очередь к мощам Николая Чудотворца

Количество верующих, пришедших поклониться мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, перевалило за миллион. Ежедневно в многокилометровую очередь к святыне выстраиваются более 30 тысяч человек. Выстоять помогает, конечно, вера и волонтеры. Они дежурят с утра до ночи и в любою погоду. Умение поддержать — это целое искусство.

559 волонтеры

Москва

религия

Шесть часов утра, проливной дождь. Несколько десятков женщин и несколько мужчин стройной колонной движутся к храму Христа Спасителя. Это отряд волонтеров. У подножия храма раздают манишки «православный доброволец». Большинство их наденет впервые.



Надежда Орлова, волонтер: «Здесь такая атмосфера, воодушевляет. И тянет в храм все больше и больше. Поэтому, когда уже заканчивается работа, еще хочется. И когда время позволяет, я иду в храм».



Главная задача волонтеров — помочь выстоять. Добрым словом, молитвой или собственным плечом. Выстраиваться в очередь паломники начинают даже не утром. Первые желающие приложиться к мощам появляются у метро «Парк культуры», где выставлен первый кордон, еще ночью. Впереди у них несколько часов ожидания и больше двух километров пути, ради того, чтобы увидеть святыню.



По статистике прошедших недель дойти до ребра Николая Чудотворца в среднем удается за 4–6 часов. Смена волонтеров длится десять часов. Они у самого ковчега просят паломников не задерживаться. Чтобы приложиться к мощам — пара секунд. Задержка одного человека всего на минуту не позволит увидеть святыню сотням людей.



Координируют работу в штабе. Отдельный человек отслеживает хвост очереди. Если длина увеличивается, на дистанцию выходят новые добровольцы. Помочь откликнулись десять тысяч человек. Заявки от желающих принимали на сайте «Православных добровольцев».



Подробности — в видеоматериале.