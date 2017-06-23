Пропавший при обрушении в шахте в Коми горняк погиб

Горняк, заблокированный в шахте в Коми после обрушения породы, обнаружен мертвым.
О гибели горняка сообщил источник в экстренных службах, передает ТАСС. Началась операция по подъему его тела на поверхность. Еще два шахтера пострадали, у одного из них перелом ребер, у второго ушибы лица.
Источник: «Обнаружено тело одного погибшего, проводятся работы по его извлечению».
Информация о ЧП в шахте «Интинская» поступила спасателям в 8:45. Обрушение произошло в штреке на глубине 320 метров. В шахте находились 189 человек. На участке, где случилась авария, работали 16 горняков.
Глава региона Сергей Гапликов назвал предварительной причиной обрушения ослабление крепи при демонтажных работах.
Тем временем на месте развернули оперативный штаб — работают два отделения военизированного горноспасательного взвода в составе 15 человек и оперативная группа Интинского пожарно-спасательного гарнизона. Задействованы две единицы техники.
Источник: «Обнаружено тело одного погибшего, проводятся работы по его извлечению».
Информация о ЧП в шахте «Интинская» поступила спасателям в 8:45. Обрушение произошло в штреке на глубине 320 метров. В шахте находились 189 человек. На участке, где случилась авария, работали 16 горняков.
Глава региона Сергей Гапликов назвал предварительной причиной обрушения ослабление крепи при демонтажных работах.
Тем временем на месте развернули оперативный штаб — работают два отделения военизированного горноспасательного взвода в составе 15 человек и оперативная группа Интинского пожарно-спасательного гарнизона. Задействованы две единицы техники.
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