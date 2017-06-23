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  • 23.06, 13:49
    Юлия Волкова увидела родную сестру благодаря шоу «Секрет на миллион». t.A.T.u., Волкова Юлия, НТВ, знаменитости, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Юлия Волкова увидела родную сестру благодаря шоу «Секрет на миллион»

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    Юлия Волкова увидела родную сестру благодаря шоу «Секрет на миллион»

    Юлия Волкова увидела родную сестру благодаря шоу «Секрет на миллион»

    Юлия Волкова увидела родную сестру благодаря шоу «Секрет на миллион»

      24 июня в студию программы «Секрет на миллион» на НТВ придет участница скандальной группы «t.A.T.u.» Юлия Волкова. Певица не только сможет унести внушительную сумму денег за свои откровенные признания, но и встретиться с близким человеком, которого не видела долгие годы.

      Оказывается, у Юлии есть родная сестра по отцу. Волкова всю жизнь скрывала этот факт от общественности. Чтобы наконец-то увидеться со своей известной сестрой, девушка специально прилетит на эфир из Германии. В студии программы «Секрет на миллион» зрители станут свидетелями невероятно трогательной встречи родных людей, разлученных расстоянием и обстоятельствами.

      Также экс-солистка скандальной группы расскажет, какой недуг чуть не поставил под угрозу не только ее успешную вокальную карьеру, но и жизнь. Юлия поделится подробностями борьбы с одним из самых страшных диагнозов и раскроет тайну своего пропавшего голоса.

      Зайдет разговор и о личной жизни. В 32 года, будучи матерью двоих детей, обаятельная и знаменитая девушка ни разу не состояла в официальном браке. В отношениях между отцами детей и самой Юлией существует немало нюансов. Она впервые решится рассказать, почему когда-то выбранные ею мужчины сейчас не поддерживают отношения ни с ней, ни со своими детьми.

      Откровенная беседа в программе «Секрет на миллион» — в субботу, 24 июня, в 17:00 на телеканале НТВ.

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