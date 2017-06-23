Юлия Волкова увидела родную сестру благодаря шоу «Секрет на миллион»

24 июня в студию программы «Секрет на миллион» на НТВ придет участница скандальной группы «t.A.T.u.» Юлия Волкова. Певица не только сможет унести внушительную сумму денег за свои откровенные признания, но и встретиться с близким человеком, которого не видела долгие годы.
Оказывается, у Юлии есть родная сестра по отцу. Волкова всю жизнь скрывала этот факт от общественности. Чтобы наконец-то увидеться со своей известной сестрой, девушка специально прилетит на эфир из Германии. В студии программы «Секрет на миллион» зрители станут свидетелями невероятно трогательной встречи родных людей, разлученных расстоянием и обстоятельствами.
Также экс-солистка скандальной группы расскажет, какой недуг чуть не поставил под угрозу не только ее успешную вокальную карьеру, но и жизнь. Юлия поделится подробностями борьбы с одним из самых страшных диагнозов и раскроет тайну своего пропавшего голоса.
Зайдет разговор и о личной жизни. В 32 года, будучи матерью двоих детей, обаятельная и знаменитая девушка ни разу не состояла в официальном браке. В отношениях между отцами детей и самой Юлией существует немало нюансов. Она впервые решится рассказать, почему когда-то выбранные ею мужчины сейчас не поддерживают отношения ни с ней, ни со своими детьми.
Откровенная беседа в программе «Секрет на миллион» — в субботу, 24 июня, в 17:00 на телеканале НТВ.
Также экс-солистка скандальной группы расскажет, какой недуг чуть не поставил под угрозу не только ее успешную вокальную карьеру, но и жизнь. Юлия поделится подробностями борьбы с одним из самых страшных диагнозов и раскроет тайну своего пропавшего голоса.
Зайдет разговор и о личной жизни. В 32 года, будучи матерью двоих детей, обаятельная и знаменитая девушка ни разу не состояла в официальном браке. В отношениях между отцами детей и самой Юлией существует немало нюансов. Она впервые решится рассказать, почему когда-то выбранные ею мужчины сейчас не поддерживают отношения ни с ней, ни со своими детьми.
Откровенная беседа в программе «Секрет на миллион» — в субботу, 24 июня, в 17:00 на телеканале НТВ.
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