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  • 23.06, 13:49

    Школьница упала с крыши при попытке сделать селфи в Астрахани

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    Школьница упала с крыши при попытке сделать селфи в Астрахани

    Школьница упала с крыши при попытке сделать селфи в Астрахани

    Следственные органы начали проверку по факту падения 13-летней девочки с крыши пустующего офисного здания в Астрахани. За жизнь подростка сейчас борются медики.

    По данным СУ СК по Астраханской области, подростки проникли в шестиэтажное офисное здание на улице Кирова. Здание давно пустует, территория ограждена, но пробраться туда подросткам не составляет труда.

    Из сообщения СУ СК по Астраханской области: «Со слов подруги пострадавшей, девочка хотела сделать эффектное селфи на крыше здания, для чего встала на мансардное окно. От веса ребенка окно повернулось по оси крепления, створка ударила по голове, и девочка буквально провалилась в это окно и упала с высоты четырех метров на бетонный пол последнего 6-го этажа».

    Пострадавшая была незамедлительно доставлена в областную детскую клиническую больницу. Сообщается, что девочка впала в кому.

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