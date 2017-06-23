Школьница упала с крыши при попытке сделать селфи в Астрахани

Следственные органы начали проверку по факту падения
13-летней девочки с крыши пустующего офисного здания в Астрахани. За жизнь подростка сейчас борются медики.
По данным СУ СК по Астраханской области, подростки проникли в шестиэтажное офисное здание на улице Кирова. Здание давно пустует, территория ограждена, но пробраться туда подросткам не составляет труда.
Из сообщения СУ СК по Астраханской области: «Со слов подруги пострадавшей, девочка хотела сделать эффектное селфи на крыше здания, для чего встала на мансардное окно. От веса ребенка окно повернулось по оси крепления, створка ударила по голове, и девочка буквально провалилась в это окно и упала с высоты четырех метров на бетонный пол последнего 6-го этажа».
Пострадавшая была незамедлительно доставлена в областную детскую клиническую больницу. Сообщается, что девочка впала в кому.
Из сообщения СУ СК по Астраханской области: «Со слов подруги пострадавшей, девочка хотела сделать эффектное селфи на крыше здания, для чего встала на мансардное окно. От веса ребенка окно повернулось по оси крепления, створка ударила по голове, и девочка буквально провалилась в это окно и упала с высоты четырех метров на бетонный пол последнего 6-го этажа».
Пострадавшая была незамедлительно доставлена в областную детскую клиническую больницу. Сообщается, что девочка впала в кому.
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