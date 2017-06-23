Общественная палата поддержала идею ввести штрафы за мат в семье

В Общественной палате оценили законопроект, который может ужесточить административную ответственность за мелкое хулиганство, в том числе за мат не только в общественных местах, но и в квартирах.
Председатель комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП РФ Владислав Гриб одобряет предложение ввести наказание за нецензурную брань, передает РИА Новости.
Владислав Гриб: «Это, на мой взгляд, мера хорошая. Я считаю, что нужно сначала, может быть, вводить штраф в обязательном порядке без ареста, а уже за рецидив можно повышать наказание».
При этом он высказал мнение, что наказание — от штрафа в несколько тысяч рублей до 15 суток ареста — может стать поводом для злоупотреблений полномочиями со стороны недобросовестных правоохранителей.
Владислав Гриб: «И второй момент, я думаю, что вот такая вилка — 5 тысяч и 15 суток — может дать повод для злоупотребления полномочиями для недобросовестных сотрудников правоохранительных органов».
Общественник также с сожалением отметил, что для многих россиян нецензурная лексика — это неотъемлемая часть их речи.
Напомним, комитет Госдумы по законодательству и госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предполагает административное наказание за мелкое хулиганство. Примечательно, что предлагается штрафовать и арестовывать за мат не только в общественных местах, но и в семье.
Законопроект предусматривает штраф от 1 тысячи до 2 тысяч рублей или административный арест до 15 суток, либо обязательные работы до 40 часов. В случае повторного нарушения, сумма штрафа — от 3 до 5 тысяч рублей, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 80 часов.
Владислав Гриб: «Это, на мой взгляд, мера хорошая. Я считаю, что нужно сначала, может быть, вводить штраф в обязательном порядке без ареста, а уже за рецидив можно повышать наказание».
При этом он высказал мнение, что наказание — от штрафа в несколько тысяч рублей до 15 суток ареста — может стать поводом для злоупотреблений полномочиями со стороны недобросовестных правоохранителей.
Владислав Гриб: «И второй момент, я думаю, что вот такая вилка — 5 тысяч и 15 суток — может дать повод для злоупотребления полномочиями для недобросовестных сотрудников правоохранительных органов».
Общественник также с сожалением отметил, что для многих россиян нецензурная лексика — это неотъемлемая часть их речи.
Напомним, комитет Госдумы по законодательству и госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предполагает административное наказание за мелкое хулиганство. Примечательно, что предлагается штрафовать и арестовывать за мат не только в общественных местах, но и в семье.
Законопроект предусматривает штраф от 1 тысячи до 2 тысяч рублей или административный арест до 15 суток, либо обязательные работы до 40 часов. В случае повторного нарушения, сумма штрафа — от 3 до 5 тысяч рублей, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 80 часов.
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