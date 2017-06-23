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  • 23.06, 12:17
    Джонни Депп в шутку предложил убить Трампа. США, Трамп Дональд, знаменитости, курьезы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Джонни Депп в шутку предложил убить Трампа

    1 комментарий
    Джонни Депп в шутку предложил убить Трампа

    Джонни Депп в шутку предложил убить Трампа

    Джонни Депп в шутку предложил убить Трампа
    • Фото Associated Press © 2017, Grant Pollard

      • Американский актер Джонни Депп в шутку предложил задуматься об убийстве президента Соединенных Штатов.

      В ходе выступления на британском рок-фестивале в Гластонбери Депп задался вопросом, когда в последний раз актер убивал президента. Публика встретила эти слова аплодисментами, после чего актер уточнил, что не видит себя в роли киллера.

      Джонни Депп: «Хочу уточнить, я — не актер. Я вру и этим зарабатываю на жизнь. Тем не менее этого (убийства президента) давно не было, так что, может быть, пора уже».

      Актер подчеркнул, что ни на что не намекает, и добавил: «Кстати, это окажется в прессе, и это будет ужасно».

      Дональд Трамп в США регулярно становится объектом для шуток, в том числе связанных с его возможным убийством. Так, две недели назад в Центральном парке Нью-Йорка состоялась скандальная постановка с убийством Цезаря, которого намеренно сделали похожим на действующего главу Белого дома.

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