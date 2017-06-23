Джонни Депп в шутку предложил убить Трампа

Американский актер Джонни Депп в шутку предложил задуматься об убийстве президента Соединенных Штатов.
В ходе выступления на британском рок-фестивале в Гластонбери Депп задался вопросом, когда в последний раз актер убивал президента. Публика встретила эти слова аплодисментами, после чего актер уточнил, что не видит себя в роли киллера.
Джонни Депп: «Хочу уточнить, я — не актер. Я вру и этим зарабатываю на жизнь. Тем не менее этого (убийства президента) давно не было, так что, может быть, пора уже».
Актер подчеркнул, что ни на что не намекает, и добавил: «Кстати, это окажется в прессе, и это будет ужасно».
регулярно становится объектом для шуток, в том числе связанных с его возможным убийством. Так, две недели назад в Центральном парке Нью-Йорка состоялась скандальная постановка с убийством Цезаря, которого намеренно сделали похожим на действующего главу Белого дома.
Джонни Депп: «Хочу уточнить, я — не актер. Я вру и этим зарабатываю на жизнь. Тем не менее этого (убийства президента) давно не было, так что, может быть, пора уже».
Актер подчеркнул, что ни на что не намекает, и добавил: «Кстати, это окажется в прессе, и это будет ужасно».
регулярно становится объектом для шуток, в том числе связанных с его возможным убийством. Так, две недели назад в Центральном парке Нью-Йорка состоялась скандальная постановка с убийством Цезаря, которого намеренно сделали похожим на действующего главу Белого дома.
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