Прилетевшие на Кубок конфедераций фанаты бронируют туры на ЧМ-2018

Кубок конфедераций НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

На Кубок конфедераций в Россию приехали около 8 тысяч чилийцев. Семья Ройас — мама, папа, взрослый сын и дочь — прилетела болеть за сборную Чили. Огляделись и решили: двумя неделями в России на Кубке конфедераций дело не ограничится — резервируем тур на чемпионат мира.: «Мы видели город с реки, очень красиво. Мы видели университет, стадион, вид очень приятный. С одной стороны реки — городской пейзаж, другой берег реки больше похож на парк».А британца Джоэла позвала в дорогу непатриотичная любовь к португальскому футболу., болельщик из Великобритании: «Красная площадь — это, наверное, одно из самых красивых мест, какие я только видел. Я обязательно еще приеду сюда — даже если не ради футбола. Потому что для туристов здесь просто рай. И еще — я очень жду чемпионат мира. Я очень хочу посмотреть еще что-нибудь, помимо Москвы. В следующем году я обязательно поеду в Санкт-Петербург».Турист из Польши Пита приехал в Россию болеть в целом за красивый футбол.: «Еда в России очень вкусная. Очень похожа на нашу польскую кухню — а я как раз по ней очень соскучился, потому что я сейчас живу в Брюсселе, а там у них все другое. А тут в какой ресторан ни зайди, везде очень вкусно кормят».Подробности — в видеоматериале.