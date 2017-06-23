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  • 23.06, 12:18

    Прилетевшие на Кубок конфедераций фанаты бронируют туры на ЧМ-2018

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    Прилетевшие на Кубок конфедераций фанаты бронируют туры на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Прилетевшие на Кубок конфедераций фанаты бронируют туры на ЧМ-2018

    Прилетевшие на Кубок конфедераций фанаты бронируют туры на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Новые встречи в рамках Кубка конфедераций по футболу не ознаменовались победами. Матчи Германия — Чили и Австралия — Камерун завершились вничью — 1:1. Зато чилиец Алексис Санчес стал автором 400-го гола в истории турнира. Впрочем, в центре внимания болельщиков, приехавших в Россию со всего мира, не только футбол. Спортивный обозреватель НТВ Кирилл Кикнадзе — о впечатлениях иностранцев в России.

    На Кубок конфедераций в Россию приехали около 8 тысяч чилийцев. Семья Ройас — мама, папа, взрослый сын и дочь — прилетела болеть за сборную Чили. Огляделись и решили: двумя неделями в России на Кубке конфедераций дело не ограничится — резервируем тур на чемпионат мира.

    Андреа Валеню Ройас: «Мы видели город с реки, очень красиво. Мы видели университет, стадион, вид очень приятный. С одной стороны реки — городской пейзаж, другой берег реки больше похож на парк».

    А британца Джоэла позвала в дорогу непатриотичная любовь к португальскому футболу.

    Джоэл, болельщик из Великобритании: «Красная площадь — это, наверное, одно из самых красивых мест, какие я только видел. Я обязательно еще приеду сюда — даже если не ради футбола. Потому что для туристов здесь просто рай. И еще — я очень жду чемпионат мира. Я очень хочу посмотреть еще что-нибудь, помимо Москвы. В следующем году я обязательно поеду в Санкт-Петербург».

    Турист из Польши Пита приехал в Россию болеть в целом за красивый футбол.

    Пита Стжелка: «Еда в России очень вкусная. Очень похожа на нашу польскую кухню — а я как раз по ней очень соскучился, потому что я сейчас живу в Брюсселе, а там у них все другое. А тут в какой ресторан ни зайди, везде очень вкусно кормят».

    Подробности — в видеоматериале.
    Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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