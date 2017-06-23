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  • 23.06, 10:47
    Премьера на НТВ: Игорь Черневич в фильме «Когда я брошу пить». НТВ, кино, премьера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Премьера на НТВ: Игорь Черневич в фильме «Когда я брошу пить»

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    Премьера на НТВ: Игорь Черневич в фильме «Когда я брошу пить»

    Премьера на НТВ: Игорь Черневич в фильме «Когда я брошу пить»

    Премьера на НТВ: Игорь Черневич в фильме «Когда я брошу пить»

      25 июня на телеканале НТВ состоится премьера двухсерийной мелодрамы «Когда я брошу пить», главную роль в которой исполнил Игорь Черневич («Дело гастронома №1», «Наше счастливое завтра»). Это история следователя Ивана Петрова, который решает изменить свою жизнь.

      Трудная и опасная работа Петрова ежедневно заканчивается посиделками с алкоголем в кругу коллег. После очередной попойки к следователю во сне приходит смерть и сообщает, что заберет его с собой, если он не бросит пить. Полицейский принимает решение завязать с пагубной привычкой и начать новую жизнь. Иван пытается наладить отношения с бывшей женой, однако открывает для себя жестокую истину: любимая женщина не отвечает взаимностью. Он понимает, что и дочь-старшеклассница отдалилась, а любовница только использовала его в корыстных целях. Петров находит неожиданный способ решения личных проблем, продолжая вести трезвый образ жизни.

      Игорь Черневич: «Жанр этой картины можно было бы назвать комедией, если бы не слишком печальные события, которые послужили поводом для расследования внутри этой истории. Я бы сказал, что проблема изменения жизни главного героя в связи с бросанием пить представлена романтически по сравнению с настоящей жизнью. Но все-таки мы старались быть серьезными и достоверными. Поэтому, если зрители хотят узнать, что будет, когда он бросит пить, то они могут посмотреть этот фильм».

      Премьера двухсерийного фильма «Когда я брошу пить» состоится на телеканале НТВ 25 июня в 23:00.

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