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  • 23.06, 12:18
    Необычные места и наряды: российские школьники отказываются от скучных выпускных. выпускники, дети и подростки, торжества и праздники, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Необычные места и наряды: российские школьники отказываются от скучных выпускных

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    Необычные места и наряды: российские школьники отказываются от скучных выпускных

    Необычные места и наряды: российские школьники отказываются от скучных выпускных

    Необычные места и наряды: российские школьники отказываются от скучных выпускных

      Российские школьники готовятся к выпускным. При этом все больше старшеклассников предпочитают традиционному выпускному необычные места и наряды.

      Вместо вечернего костюма — шлем и защита. Сказав нет скучным выпускным посиделкам, иркутские школьники пустились в мотопробег по родному краю.

      Испытать единение с природой к концу учебного года решили и столичные школьники. И даже ехать никуда не пришлось. Необычную программу подготовил Московский океанариум. Индивидуальные поздравления от братьев тюленей, ныряния с дельфинами. В объятьях таких спутников любая выпускница почувствует себя русалкой.

      Отказаться от ресторанов и пышных гуляний решили и школьники из Орска. Выпускной, по словам учеников, вообще не повод для громких праздников. Особенно, когда на сэкономленные деньги, его можно устроить тому, кто в нем действительно нуждается.

      Алёна Нефедьева, выпускница: «Мы решили, что нам выпускной не нужен. Что мы как бы и без выпускного хорошо обойдемся. Мы просто пойдем все погуляем, а детям сделаем приятное».

      Сделать приятное решили и выпускникам сочинских интернатов. Специально для них местные волонтеры запустили акцию «Подвешенное платье». Всего за месяц запылившийся атрибут былого праздника в руках волонтеров вновь превращался в модный наряд. После перерождения вечерние платья заняли места в скромных гардеробах воспитанниц детских домов.

      Помочь организовать школьникам выпускной своей мечты решили и в социальной сети «ВКонтакте». На сайте запустили конкурс на самое креативное видео о своем классе. По словам организаторов, за полтора месяца пришло более полутора тысяч роликов. Определить тройку лучших затруднялись до самого финала. Однако уже сегодня на выпускном у победителей сыграет знаменитая певица IOWA. Имена авторов самых креативных видео учредители конкурса до сих пор держат в секрете.

      Подробности — в видеоматериале.

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