Смертельный градус: НТВ выяснил, кто травит россиян паленым алкоголем

Случаи отравления суррогатом в разных частях страны регулярно оказываются в сводках. Нарваться на бутылку с ядом, говорят эксперты, можно и в элитном магазине, и в дорогом ресторане. Преступники, опьяненные заоблачными прибылями, подделывают все и вся. По осторожным подсчетам, годовой оборот теневого рынка алкоголя уже перевалил за 2,5 миллиарда рублей.
Подсчитано, что только от отравлений суррогатом каждый год умирают 40 тысяч россиян. Это население целого города, например, такого, как Углич. Те, кто изготавливает, разливает, а затем продает этот яд, прекрасно понимают, что, по сути, торгуют смертью. Однако искушению сверхприбыли такие бизнесмены противостоять не могут. Жажда к обогащению заставляет их повышать смертельный градус.
Схема черного рынка алкоголя, по сути, ничем не отличается от рынка белого. Продукцию крупными партиями скупают оптовики, которые затем сбывают ее мелким дилерам. Дальше свое дело делает местное сарафанное радио.
Впрочем, бой суррогату государство объявило давно. Вот уже год по всей стране работает система ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система). Это электронная база, в которой хранится подробная информация о каждой легально изготовленной бутылке с алкоголем.
К базе уже подключены и крупные торговые сети, и мелкие магазины. Скоро систему внедрят и в сельмагах. Казалось бы, подпольным производителям и торговцам левым товаром перекрыт кислород. Но не тут-то было. Удивительно, но мухлюют даже легальные спиртзаводы.
Подробности — в выпуске программы «ЧП. Расследование».
Схема черного рынка алкоголя, по сути, ничем не отличается от рынка белого. Продукцию крупными партиями скупают оптовики, которые затем сбывают ее мелким дилерам. Дальше свое дело делает местное сарафанное радио.
Впрочем, бой суррогату государство объявило давно. Вот уже год по всей стране работает система ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система). Это электронная база, в которой хранится подробная информация о каждой легально изготовленной бутылке с алкоголем.
К базе уже подключены и крупные торговые сети, и мелкие магазины. Скоро систему внедрят и в сельмагах. Казалось бы, подпольным производителям и торговцам левым товаром перекрыт кислород. Но не тут-то было. Удивительно, но мухлюют даже легальные спиртзаводы.
Подробности — в выпуске программы «ЧП. Расследование».
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