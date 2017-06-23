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  • 23.06, 10:47

    Две трети алкоголя в России не соответствует заявленным на этикетах ГОСТам

    1 комментарий

    Две трети алкоголя в России не соответствует заявленным на этикетах ГОСТам

    Две трети алкоголя в России не соответствует заявленным на этикетах ГОСТам

    Около 65% спиртных напитков в РФ изготовлены с нарушениями госстандартов, заявленных на этикетках. К такому выводу пришли эксперты Росалкогольрегулирования по итогам проверок.

    По информации газеты «Известия», в 2016 году экспертно-аналитические центры Росалкогольрегулирования провели испытания 981 образца алкогольной и спиртосодержащей продукции на соответствие ГОСТам. Как следует из проекта итогового доклада службы, 638 проб (65%) не соответствовали государственному стандарту.

    Впрочем, эксперты Роспотребнадзора оценивают легальную алкогольную продукцию в России как безопасную и стабильно качественную.

    Кроме того, из закона «О стандартизации в РФ» следует, что соблюдение стандартов для производителей является добровольным.

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