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  • 23.06, 10:47

    Обрушение породы произошло на шахте в Коми: есть пострадавшие

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    Обрушение породы произошло на шахте в Коми: есть пострадавшие

    Обрушение породы произошло на шахте в Коми: есть пострадавшие

    Обрушение породы произошло на шахте в Коми: есть пострадавшие
  • Фото: pressrkomi /vk.com

    • Один человек пострадал, судьба одного неизвестна в результате обрушения горной породы на шахте в Инте Республики Коми.

    Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, «обрушение произошло на шахте „Интинская“ компании ОАО „Интауголь“ в штреке на глубине 320 м». На аварийном участке находились четыре человека, с тремя из них связь установлена.

    Из сообщения источника: «Один горняк травмирован и его выводят на поверхность. Судьба одного устанавливается».

    Между тем РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что на участке, где произошло ЧП, на тот момент находились 16 человек — 15 из них уже вышли на поверхность. Также сообщается, что из шахты был выведен 191 человек, судьба еще одного шахтера неизвестна.

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