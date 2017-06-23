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  • 23.06, 10:47
    «Россия надеется на вас»: Путин призвал выпускников не бояться постановки сверхзадач. Путин, выпускники, образование, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Россия надеется на вас»: Путин призвал выпускников не бояться постановки сверхзадач

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    «Россия надеется на вас»: Путин призвал выпускников не бояться постановки сверхзадач

    «Россия надеется на вас»: Путин призвал выпускников не бояться постановки сверхзадач

      Владимир Путин поздравил выпускников российских школ и обратился к ним с напутственным словом.

      В поздравительном послании президент призвал выпускников не бояться своих амбиций и постановки сверхзадач.

      Владимир Путин, президент РФ: «Кто-то из вас уже определил свои ближайшие планы, кто-то еще думает, размышляет над этим. Пробуйте, дерзайте, принимайте решения. Не бойтесь своих амбиций и постановки сверхзадач. Добивайтесь того, что, возможно, никто еще не делал. Наша страна, наша Родина, Россия надеется на вас, нуждается в вашей энергии, в ваших талантах. Удачи вам. Будьте успешными и счастливыми».

      Сегодня выпускные отметят более 600 тысяч российских школьников.

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