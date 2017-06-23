«Россия надеется на вас»: Путин призвал выпускников не бояться постановки сверхзадач

Владимир Путин поздравил выпускников российских школ и обратился к ним с напутственным словом.
В поздравительном послании президент призвал выпускников не бояться своих амбиций и постановки сверхзадач.
Владимир Путин, президент РФ: «Кто-то из вас уже определил свои ближайшие планы, кто-то еще думает, размышляет над этим. Пробуйте, дерзайте, принимайте решения. Не бойтесь своих амбиций и постановки сверхзадач. Добивайтесь того, что, возможно, никто еще не делал. Наша страна, наша Родина, Россия надеется на вас, нуждается в вашей энергии, в ваших талантах. Удачи вам. Будьте успешными и счастливыми».
более 600 тысяч российских школьников.
Владимир Путин, президент РФ: «Кто-то из вас уже определил свои ближайшие планы, кто-то еще думает, размышляет над этим. Пробуйте, дерзайте, принимайте решения. Не бойтесь своих амбиций и постановки сверхзадач. Добивайтесь того, что, возможно, никто еще не делал. Наша страна, наша Родина, Россия надеется на вас, нуждается в вашей энергии, в ваших талантах. Удачи вам. Будьте успешными и счастливыми».
более 600 тысяч российских школьников.
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