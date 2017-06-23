Опубликовано видео ювелирного удара ВМФ и ВКС РФ по ИГИЛ в Сирии

Министерство обороны РФ распространило видео совместного удара ВМФ и ВКС по объектам запрещенного в РФ «Исламского государства» в Сирии.

Фрегаты «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подлодка «Краснодар» ВМФ РФ из акватории Средиземного моря выпустили по ИГИЛ шесть крылатых ракет «Калибр». Выживших боевиков и уцелевшие объекты террористов уничтожили бомбардировщики ВКС России.



В Минобороны ракетный удар назвали «ювелирным».



Минобороны РФ: «В результате внезапного массированного ракетного удара уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов террористов ИГ в районе населенного пункта Акербат провинции Хама, где после ювелирного попадания крылатой ракетой „Калибр“ сдетонировал арсенал боевиков».



В Минобороны также сообщили, что террористы, используя темное время суток и сложный рельеф местности, перебрасывают боевиков в провинцию Хама, «где в последующем оборудуют в крупных зданиях пункты управления, а также склады вооружения и боеприпасов».



Отмечается, что на маршрутах выхода и в районах рассредоточения террористов ИГ командование российской группировки войск в Сирии организовало круглосуточный мониторинг с использованием всех видов разведки.