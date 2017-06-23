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  • 23.06, 10:47
    Опубликовано видео ювелирного удара ВМФ и ВКС РФ по ИГИЛ в Сирии. Исламское государство, Минобороны РФ, Сирия, армия и флот РФ, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Опубликовано видео ювелирного удара ВМФ и ВКС РФ по ИГИЛ в Сирии

    14 комментариев
    Опубликовано видео ювелирного удара ВМФ и ВКС РФ по ИГИЛ в Сирии

    Опубликовано видео ювелирного удара ВМФ и ВКС РФ по ИГИЛ в Сирии

    Опубликовано видео ювелирного удара ВМФ и ВКС РФ по ИГИЛ в Сирии

      Министерство обороны РФ распространило видео совместного удара ВМФ и ВКС по объектам запрещенного в РФ «Исламского государства» в Сирии.

      Фрегаты «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подлодка «Краснодар» ВМФ РФ из акватории Средиземного моря выпустили по ИГИЛ шесть крылатых ракет «Калибр». Выживших боевиков и уцелевшие объекты террористов уничтожили бомбардировщики ВКС России.

      В Минобороны ракетный удар назвали «ювелирным».

      Минобороны РФ: «В результате внезапного массированного ракетного удара уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов террористов ИГ в районе населенного пункта Акербат провинции Хама, где после ювелирного попадания крылатой ракетой „Калибр“ сдетонировал арсенал боевиков».

      В Минобороны также сообщили, что террористы, используя темное время суток и сложный рельеф местности, перебрасывают боевиков в провинцию Хама, «где в последующем оборудуют в крупных зданиях пункты управления, а также склады вооружения и боеприпасов».

      Отмечается, что на маршрутах выхода и в районах рассредоточения террористов ИГ командование российской группировки войск в Сирии организовало круглосуточный мониторинг с использованием всех видов разведки.

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