ВМФ и ВКС РФ двойным ударом уничтожили объекты и боевиков ИГ в Сирии

Фрегаты «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович», подлодка «Краснодар» ВМФ и бомбардировщики ВКС нанесли удар по объектам запрещенного в РФ «Исламского государства» в Сирии.

Как сообщили в Минобороны РФ, корабли и подлодка ВМФ РФ выпустили по ИГИЛ из акватории Средиземного моря шесть крылатых ракет «Калибр». Выживших боевиков и уцелевшие объекты террористов уничтожили бомбардировщики ВКС России.



В Минобороны ракетный удар назвали «ювелирным».



Минобороны РФ: «В результате внезапного массированного ракетного удара уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов террористов ИГ в районе населенного пункта Акербат провинции Хама, где после ювелирного попадания крылатой ракетой „Калибр“ сдетонировал арсенал боевиков».



Командования Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет по каналам взаимодействия, добавили в Минобороны.