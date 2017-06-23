Более 600 тысяч российских выпускников простятся со школой

Сегодня свой выпускной отметят более 600 тысяч российских школьников.

В Москве по традиции выпускники соберутся в парке имени Горького. В этом году праздник будет посвящен 870-летию столицы. На главной сцене выступят популярные артисты, а затем красочные фейерверки дадут старт дискотеке. Гулять, танцевать и веселиться будут до самого утра.



В Петербурге окончание школы отметят праздником «Алые паруса» в акватории Невы. Под аккомпанемент классической музыки покажут спектакль на воде с традиционным прохождением парусника.