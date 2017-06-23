Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.06, 07:45
    Более 600 тысяч российских выпускников простятся со школой. Москва, Санкт-Петербург, выпускники, торжества и праздники, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Более 600 тысяч российских выпускников простятся со школой

    комментировать
    Более 600 тысяч российских выпускников простятся со школой

    Более 600 тысяч российских выпускников простятся со школой

    Более 600 тысяч российских выпускников простятся со школой

      Сегодня свой выпускной отметят более 600 тысяч российских школьников.

      В Москве по традиции выпускники соберутся в парке имени Горького. В этом году праздник будет посвящен 870-летию столицы. На главной сцене выступят популярные артисты, а затем красочные фейерверки дадут старт дискотеке. Гулять, танцевать и веселиться будут до самого утра.

      В Петербурге окончание школы отметят праздником «Алые паруса» в акватории Невы. Под аккомпанемент классической музыки покажут спектакль на воде с традиционным прохождением парусника.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru