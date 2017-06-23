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  • 23.06, 07:45
    Российские военные уничтожили условных террористов в Таджикистане. Таджикистан, армия и флот РФ, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Российские военные уничтожили условных террористов в Таджикистане

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    Российские военные уничтожили условных террористов в Таджикистане

    Российские военные уничтожили условных террористов в Таджикистане

      Масштабные маневры российских военных проходят в Таджикистане.

      По легенде учений, с беспилотников удалось засечь большой отряд боевиков на пикапах и с грузовиком, под завязку набитым взрывчаткой. Десантные отряды уже через несколько минут перекрыли горные серпантины, чтобы террористы не могли скрыться.

      На опасные направления выдвинулась бронетехника. Как только противник оказался в прорезях прицелов, стреляло все, что может стрелять.

      Управляемые ракеты подбили головные машины каравана террористов. Тут же появились танки и бэтээры, которые и завершили разгром.

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