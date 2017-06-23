Российские военные уничтожили условных террористов в Таджикистане

Масштабные маневры российских военных проходят в Таджикистане.

По легенде учений, с беспилотников удалось засечь большой отряд боевиков на пикапах и с грузовиком, под завязку набитым взрывчаткой. Десантные отряды уже через несколько минут перекрыли горные серпантины, чтобы террористы не могли скрыться.



На опасные направления выдвинулась бронетехника. Как только противник оказался в прорезях прицелов, стреляло все, что может стрелять.



Управляемые ракеты подбили головные машины каравана террористов. Тут же появились танки и бэтээры, которые и завершили разгром.